Франция близка к передаче Украине истребителей Mirage 20.09.2023, 19:31

Соглашение может быть достигнуто уже в ближайшее время.

Соглашение о поставке Украине истребителей Mirage 2000 из состава Вооруженных сил Франции может быть достигнуто уже в ближайшее время, пишет Intelligence Online.

По данным портала, стороны «близки к договоренности», недавно представители ВСУ совершили рабочую поездку во Францию, чтобы согласовать детали. Речь шла о приобретении некоторого количества старых истребителей модели Mirage 2000D для нанесения воздушных ударов по наземным объектам.

Работа ведется в соответствии с предварительными договоренностями, которых президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон достигли в 2022 году. Издание отмечает, что несколько месяцев назад французская сторона тайно начала обучать украинских пилотов управлению Mirage 2000D. Подготовка ведется на четырех авиабазах: Нанси-Оше, Мон-де-Марсан, Велизи и Роморантен-Лантене.

В ВСУ отнеслись к этой информации скептически. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал: «Да какие „миражи“ еще, сколько можно?».

В январе Макрон допустил поставку боевых самолетов Украине. СМИ писали, что Франция рассматривает отправку истребителей четвертого поколения Mirage 2000, принятых на вооружение в 1984 году. Более новые самолеты Rafale Украине поставлять не будут.

В марте министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что переговоры по поводу Mirage продолжаются. По информации сенатора Филиппа Фоллио, речь идет о 12 списанных истребителях, поставленных на хранение летом 2022 года.

Лекорню не привел никакой конкретики, однако отметил, что этот вопрос сопровождается рядом сложностей, в том числе связанных с логистикой, обучением, возможностями технического обслуживания. «Все это во временных горизонтах, которые, очевидно, не являются краткосрочными», — подчеркнул он.

На вооружении Франции находятся более 50 Mirage 2000D. Это истребители, оптимизированные для полетов на малой высоте и наземных атак. Они способны использовать дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow, ранее переданные Украине.

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