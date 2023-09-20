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Мама шестиклассника возмутилась учебником по биологии на белорусском

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  • 20.09.2023, 19:40
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Мама шестиклассника возмутилась учебником по биологии на белорусском

Там ошибки на каждой странице.

В Беларуси выпустили учебник по биологии для шестиклассников на белорусском языке, который содержит грубые ошибки практически на каждой странице и даже на обложке. Об этом написала в соцсетях активистка и мама школьника Катерина Варажун, которая подчеркнула ляпы красным. А сайт media-polesye.by разобрался, что это за учебник и кто его авторы.

«Гэта падручнік па біялогіі за 6 клас для школ з беларускай мовай навучання!» — написала Катерина и выделила неправильно написанные слова красным.

По ее мнению, ляпы взялись в учебнике из-за того, что составители прогнали текст через Google-переводчик и не проверили результат на грамотность.

Автор учебника — биолог, кандидат биологических наук Николай Лисов, заведующий кафедрой ботаники и основ сельского хозяйства БГПУ имени М. Танка. Книга вышла в 2021 году в профильном издательстве «Народная асвета».

Ошибок в тексте обнаружилось множество: «фарбуючы» вместо «фарбавальны», «густ» вместо «смак», «челавек» вместо «чалавек», «прыгатаваць» вместо «падрыхтаваць», «мелкія» вместо «дробныя», «смоўжы» вместо «смаўжы», «экскрыментамі» вместо «экскрэментамі», «эфіёпскі» вместо «эфіопскі», «дзінга» вместо «дынга», «мядзведзяняты і вавёрчаняты» вместо «медзведзяняты і ваверчаняты» и т.д.

В некоторых словах исчезли буквы и знаки (ін[ш]ы, Белару[с]ь), а в других добавлены лишние (шчаў'я).

Ошибка нашлась даже на обложке учебника. На ней автор указан как Н. Д. Лисаў, но поскольку по-белорусски имя «Николай» звучит как «Мікалай», то должно было быть М. Д. Лісаў. Вариант «Нікалай» Министерство образования не узаконивало.

Корректоров учебника двое — А. П. Тхир и Г. В. Алешко, переводчица — Татьяна Юдчиц, которая преподает в Белорусском государственном университете на факультете географии и геоинформатики.

Ранее она, биолог по образованию, была учительницей русскоязычной средней школы № 32 г. Минска. На парламентских выборах в 2016-м входила в состав участковой комиссии. В 2018-м устроилась на СТВ — специальным выпускающим редактором новостного отдела службы информационного вещания, а в 2020-м уволилась оттуда. С 2021-го по 2023-й была редактором издательства «Народная асвета».

Катерина Варажун написала, что готовит письмо в Министерство образования — по ее словам, ошибки есть не только в учебнике по биологии, но и по информатике, истории древнего мира и предмету «Чалавек і свет».

Напомним, недавно Генпрокуратура проверила школьные учебники и пособия и выяснила, что они перегружены информацией, содержат опечатки и ошибки. В ведомстве объяснили это тем, что их авторы не являются школьными педагогами, и потребовали внести в книги корректировки.

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