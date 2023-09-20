Стоимость аккумуляторов резко упала 20.09.2023, 19:45

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Это приведет к популяризации электромобилей?

Цены на литий-ионные аккумуляторы снизилась на 8,7% по сравнению с августом и на 33%, если проводить параллели с мартом 2022 года. Это станет важным этапом в популяризации электромобилей.

Как сообщило издание The Independent, стоимость упала ниже отметки $100 за киловатт-час (кВт-ч). А именно такую цену аналитическая компания Benchmark Mineral Intelligence называла ключевой для роста спроса на электромобили.

«Снижение цен на элементы питания может позволить [производителям] продавать электромобили массового спроса по ценам, сопоставимым с ценами на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, с той же маржой, что повышает привлекательность перехода на EV как для потребителей, так и для автопроизводителей», — рассказал аналитик Benchmark Эван Хартли.

Похожего мнения придерживается энергетический эксперт Джерард Рид. Он написал на личной странице на LinkedIn: «Революция в энергетике и транспорте продолжается. Цены на элементы литиевых батарей сейчас составляют менее $100 за кВт-ч, что на 80% меньше, чем десять лет назад. В будущем мы увидим еще более низкие цены и лучшие характеристики, поэтому смерть двигателя внутреннего сгорания уже близка».

Снижение стоимости объясняется удешевлением сырья. С начала 2023 года цена на литий упала в два раза. И тенденция может продолжиться, так как в последние месяцы были обнаружены новые месторождения металла в потухшем супервулкане на границе штатов Невада и Орегон.

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