Алиев: Азербайджан за сутки достиг всех целей операции в Карабахе 12 20.09.2023, 20:00

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Ильхам Алиев

Президент Азербайджана заявил, что страна восстановила свой суверенитет.

Азербайджан за сутки достиг всех целей операции в Карабахе и восстановил свой суверенитет. Об этом сообщил 20 сентября президент страны Ильхам Алиев в видеообращении к нации, размещенном на его странице в Facebook.

По словам Алиева, перед началом операции в Карабахе азербайджанским военным было поручено «беречь мирное население».

Напомним, по итогам армяно-азербайджанской войны 2020 года Азербайджан вернул себе часть территории Карабаха и прилегающие к нему регионы. В Нагорный Карабах, по договоренности глав Азербайджана, Армении и России, вошли российские миротворцы. Они должны были контролировать территорию, где живут армяне, и обеспечивать их безопасность.

19 сентября 2023 года Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористической операции» в Карабахе с целью «восстановления конституционного строя». В ведомстве утверждали, что удары наносили только по военным целям. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к нации 19 сентября отметил, что его страна «не вовлечена в военные действия», и «не имеет армии в Нагорном Карабахе».

Утром 20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли решение о прекращении огня и полном разоружении.

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян сообщил, что из-за обстрелов со стороны Азербайджана погибли семь мирных жителей — в том числе двое детей.

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