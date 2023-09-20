Украинские пограничники ликвидировали группу оккупантов под Бахмутом
- 20.09.2023, 20:22
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Видеофакт.
Украинские военные ликвидировали группу оккупантов на Бахмутском направлении. Пограничная аэроразведка отследила перемещение российской пехоты и обнаружила вражеских наблюдателей. После чего меткой бомбардировкой были обезврежены три российских захватчика.
Об этом сообщает телеграм-канал Государственной пограничной службы Украины.
«Ударные дроны серии «Смерть оккупантам» работают у Бахмута», - сообщили в пограничной службе.