Украинские пограничники ликвидировали группу оккупантов под Бахмутом 20.09.2023, 20:22

1,176

Видеофакт.

Украинские военные ликвидировали группу оккупантов на Бахмутском направлении. Пограничная аэроразведка отследила перемещение российской пехоты и обнаружила вражеских наблюдателей. После чего меткой бомбардировкой были обезврежены три российских захватчика.

Об этом сообщает телеграм-канал Государственной пограничной службы Украины.

«Ударные дроны серии «Смерть оккупантам» работают у Бахмута», - сообщили в пограничной службе.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».