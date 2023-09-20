Автобусы из Минска в Ригу теперь будут ездить только через Вильнюс 2 20.09.2023, 20:26

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«Минсктранс» изменил маршрут.

Автобусы из Минска в Ригу теперь будут ездить только через Вильнюс. Об этом сообщает «Минсктранс».

Перемены коснулись рейса, который прежде шел по маршруту Минск — Даугавпилс — Рига. Они связаны с закрытием пункта пропуска «Силене» на границе Беларуси с Латвией. Об этом мы писали ранее. Именно через этот пункт пропуска шел автобус из Минска в Даугавпилс и дальше в Ригу.

В «Минсктрансе» сообщили, что с 21 сентября этот международный маршрут будет выполняться через Вильнюс. Первый рейс по новому маршруту отправится из Минска 21 сентября в 8.40, а из Риги в этот же день в 8 утра.

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