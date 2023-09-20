Об автохламе на улицах Минска теперь можно сообщать онлайн 20.09.2023, 20:37

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Как это сделать.

У минчан появилась возможность сообщать об автохламе онлайн, рассказали в столичной ГАИ.

Чтобы проинформировать инспекцию о неэксплуатируемом транспорте, необходимо в чат-бот @Pomoghet_bot отправить сообщение с указанием адреса стоянки такого ТС и его фото. По всем фактам проведут проверку и примут меры в соответствии с законодательством, заверили в ведомстве.

Под неэксплуатируемым транспортным средством понимается:

- ТС, на котором отсутствуют элементы, предусмотренные его конструкцией (стёкла салона, колёса, части кузова), а равно имеется их деформация либо внешне видимые повреждения, при наличии которых запрещается его участие в дорожном движении и исключается возможность его эксплуатации;

- ТС, которое не эксплуатируется более шести месяцев со дня истечения срока действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении и не поддерживается в надлежащем состоянии, допускающем возможность его участия в дорожном движении и эксплуатации.

К слову, через указанный чат-бот можно также сообщать о проблемных участках на улично-дорожной сети города.

Напомним также, что, согласно п. 143 ПДД, остановка и стоянка транспортных средств запрещаются:

- на газонах и других участках с зелёными насаждениями;

- на проездах во дворах со стороны, прилегающей к жилой застройке;

- в местах, где стоящее транспортное средство создаст препятствие для движения, работы транспортных средств оперативного назначения и транспортных средств дорожно-эксплуатационной и коммунальной служб (въезды во дворы и выезды из них, проезды в арках, узкие местные проезды, места размещения контейнеров для сбора бытовых отходов и др.);

- на расстоянии ближе 10 метров от служебных дверей магазинов, через которые производятся погрузочно-разгрузочные работы, закрытых ворот, в том числе ворот гаражей.

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