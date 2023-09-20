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Новый суд над Полиной Шарендо-Панасюк начнется 2 октября

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  • 20.09.2023, 21:06
  • 1,478
Новый суд над Полиной Шарендо-Панасюк начнется 2 октября
Полина Шарендо-Панасюк

Процесс будет проходить в суде Речицкого района в открытом режиме.

Политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк начнут судить по новому уголовному делу 2 октября. Процесс будет проходить в суде Речицкого района в открытом режиме, сообщает правозащитный центр «Вясна».

На следующей неделе Полину этапируют из гомельского СИЗО в ИВС в Речице.

В 2021 году Полину Шарендо-Панасюк осудили на два года лишения свободы, обвинив в применении насилия в отношении милиционеров и их оскорблении, а также в оскорблении Александра Лукашенко. В апреле 2022 года она получила еще один год колонии по ст. 411 УК («Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения»). Этот срок должен был закончиться 6 августа, но на женщину завели еще одно дело за «неповиновение».

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