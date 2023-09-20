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Небензя пытался сорвать выступление Зеленского в ООН

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  • 20.09.2023, 21:15
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Небензя пытался сорвать выступление Зеленского в ООН
Василий Небензя

Глава Совбеза ООН жестко осадил его.

Представитель РФ в ООН Василий Небензя пытался сорвать выступление президента Владимира Зеленского на Совбезе – его возмутило то, что он выступал первым – сразу после генсекретаря ООН Антониу Гутерриша. Председательствующий на Совбезе премьер-министр Албании Эди Рама жестко ответил представителю страны-агрессора.

По мнению Небензи, сначала должны были выступить члены Совбеза ООН, а только потом Зеленский, на что премьер Албании ответил, что порядок слушаний согласован другими участниками заседания.

По его словам, выступление Зеленского – «это не спецоперация, а продолжение хорошей традиции и практики», поскольку президент Украины и в прошлом году выступал первым.

В общей сложности Небензя четыре раза просил слова, стараясь не допустить выступления Зеленского, но албанский премьер стоял на своем.

«Есть такое решение, если вы согласны: вы останавливаете войну, и господин Зеленский вообще не будет выступать», – ответил Рама.

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