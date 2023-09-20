Как правильно заряжать смартфон 20.09.2023, 21:32

Самый главный лайфхак.

Похоже, проблема быстрого износа аккумулятора еще долго будет оставаться актуальной. С ней сталкиваются не только обладатели ультрабюджетных смартфонов, но и владельцы дорогостоящих флагманов.

Все потому, что мы редко обращаем внимание на все тонкости процесса зарядки и от этого существенно снижаем срок «жизни» батареи. Чтобы предотвратить деградацию батареи, специалисты рекомендуют:

Заряжать смартфон до 80 процентов, а разряжать – не ниже 20%. Существует также альтернативная тактика зарядки, известная как «50-70».

Не оставлять телефон на зарядке на ночь.

Не пользоваться телефоном, пока он подключен к кабелю.

Лучше заряжать аккумулятор чаще, но короткими сессиями по 15-20 минут – это наоборот полезно.

Не пользоваться беспроводными зарядками. Они нагревают смартфон, что в свою очередь, плохо сказывается на аккумуляторе.

Но главный фактор, влияющий на деградацию – это зарядка неоригинальными кабелями Lightning и USB-C (microUSB можно использовать почти любой), либо дешевых китайских беспроводных зарядок с AliExpress.

Как известно, в 2023 все больше производителей продолжает отказываться от адаптеров зарядки в комплектах своих смартфонов. Поэтому перед каждым пользователем встает дилемма: сэкономить, взять неродную зарядку, или купить оригинал подороже.

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Оригинальное зарядное устройство было разработано производителем с учетом конкретных требований и характеристик батареи вашего смартфона. Оно предоставляет оптимальное напряжение и ток, необходимые для безопасной и эффективной зарядки.

Использование неофициальных кабелей может не только привести к перегреву вашего устройства или перенапряжению батареи, но в некоторых случаях может даже вывести его из строя. Аналогично и с дешевыми беспроводными зарядками.

Причем, надежный зарядный кабель необязательно должен быть дорогим. Это может быть сертифицированный производителем кабель – они соответствуют стандартам качества. Например, MFi (Made for iPhone/iPad) если вы используете устройства Apple.

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