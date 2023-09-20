Появились новые детали атаки по командному пункту РФ под Севастополем 2 20.09.2023, 21:42

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Была поражена не только живая сила противника, но и дорогостоящие военные системы.

Силы обороны Украины сегодня, 20 сентября, атаковали командный пункт россиян вблизи оккупированного Севастополя в Крыму. Была поражена не только живая сила противника, но и дорогостоящие военные системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Как сообщают источники в СБУ, военная база была разбита ракетами, которые точно попали в цель. Это была совместная спецоперация Службы безопасности Украины, Воздушных сил и Военно-морских сил ВСУ.

Отмечается, что российские генералы определили эту базу своим запасным командным пунктом, чтобы их не достали по основному месту дислокации. Удар был нанесен после того, как СБУ верифицировала данные, что в воинской части действительно находятся командиры российского флота.

Стало известно, что сейчас поражена не только живая сила противника, но и дорогостоящие военные системы, которые находились на этой базе. В СБУ обещают, что «сезон хлопка» в Крыму будет продолжаться.

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