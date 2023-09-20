закрыть
20 сентября 2023, среда, 22:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Появились новые детали атаки по командному пункту РФ под Севастополем

2
  • 20.09.2023, 21:42
  • 6,696
Появились новые детали атаки по командному пункту РФ под Севастополем

Была поражена не только живая сила противника, но и дорогостоящие военные системы.

Силы обороны Украины сегодня, 20 сентября, атаковали командный пункт россиян вблизи оккупированного Севастополя в Крыму. Была поражена не только живая сила противника, но и дорогостоящие военные системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Как сообщают источники в СБУ, военная база была разбита ракетами, которые точно попали в цель. Это была совместная спецоперация Службы безопасности Украины, Воздушных сил и Военно-морских сил ВСУ.

Отмечается, что российские генералы определили эту базу своим запасным командным пунктом, чтобы их не достали по основному месту дислокации. Удар был нанесен после того, как СБУ верифицировала данные, что в воинской части действительно находятся командиры российского флота.

Стало известно, что сейчас поражена не только живая сила противника, но и дорогостоящие военные системы, которые находились на этой базе. В СБУ обещают, что «сезон хлопка» в Крыму будет продолжаться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид
Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер