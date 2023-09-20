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До +27°С будет в Беларуси 21 сентября

  • 20.09.2023, 22:03
До +27°С будет в Беларуси 21 сентября

Преимущественно без осадков.

До плюс 27 градусов и преимущественно без осадков будет в Беларуси 21 сентября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет переменная облачность и преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-востоку пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится туман.

Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 6-12 градусов, а по востоку — плюс 13-15 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 22-27 градусов.

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