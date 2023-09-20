Foreign Policy: Страны Запада подготовили 84 тысячи бойцов для ВСУ 20.09.2023, 22:13

Подготовка ведется более чем в 30 странах.

С начала полномасштбной войны России против Украины западные союзники подготовили 84 тыс. бойцов для ВСУ. Об этом сказал представитель Пентагона майор Чарли Дитц, сообщил накануне журнал Foreign Policy.

Утверждается, что подготовка ведется более чем в 30 странах на 40 полигонах по всему миру. Только в США было сформировано около 15 батальонов, способных управлять бронетранспортерами Strykers, БМП Bradley и транспортными средствами механизированной пехоты.

Кроме того, украинские военные научились грузить танки на поезда и преодолевать затопленные траншеи.

Однако, как утверждается в статье, это еще не привело к изменениям в тактике ВСУ, которые США хотели бы видеть.

«Украинцы маневрируют, но не так хорошо, как всем хотелось бы», – заявил Чарли Дитц.

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