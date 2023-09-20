В Беларуси назвали правила использования смартфонов школьниками 1 20.09.2023, 22:21

В каких случаях можно пользоваться гаджетами.

Назвали правила использования гаджетов детьми в школах. Подробнее о формировании цифровой культуры у белорусских школьников рассказали в Национальном институте образования, передает агентство «Минск-Новости».

В частности, в институте напомнили о приказе Минобразования 2019 года с рекомендациями для школ об ограничении использования смартфонов во время учебных занятий и на переменах, других методичках по гаджетам, компьютерам и смартфонам. А также Государственном школьном стандарте 2023-го, установившем, что за пять минут до урока ребенок должен занять место в классе, подготовить учебники и включить бесшумный режим на мобильном телефоне.

- Телефон школьнику нужно положить в специально предназначенное место. По окончании урока учащийся наводит порядок на своем рабочем месте, забирает смартфон, - пояснила начальник управления дистанционных образовательных услуг Национального института образования Гюльнара Юстинская.

Телефон школьника на вибровызове или в беззвучном режиме должен быть как на уроках, так и во время факультативов. А на переменах звонить или писать сообщения можно только родителям или близким родственникам и только «в случае безотлагательной необходимости».

При нарушении установленных правил телефон у школьника могут изъять во время учебного дня. Также классный руководитель может сделать запись в дневнике о том, что ребенок неоднократно нарушает правила пользования гаджетами. Возможна также беседа с директором школы.

При этом специалист подчеркнула, что многие меры направлены на формирование информационной культуры у учащихся, а также «преодоление негативного воздействия интернета».

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