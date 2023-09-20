Украинские бойцы с помощью дронов подбили три российских танка 20.09.2023, 22:55

Видео.

Украинские военные с помощью дронов атаковали три вражеских танка на поле боя. Это удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает Charter97.org cо ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

«Шершни Довбуша» больно «жалят» вражеские танки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это результат работы 68-й отдельной егерской бригады.

На видео можно увидеть как с дронов на танки сбрасывают взрывчатку. В результате российские бронемашины получают повреждения, местами начинают дымить.

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