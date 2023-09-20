«1,5-литровому мотору не хватало динамки, а здесь — 252 силы» 3 20.09.2023, 23:17

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Белорус пригнал второй Chevrolet Equinox из США.

Для минчанина Дмитрия серебристый Chevrolet Equinox — уже второй за последние годы. Как и многие белорусы, мужчина опробовал сегмент авто из США. Кроссовер ему понравился, а вот динамики «полторашке» не хватало, потому наш герой заказал другой «Эквинокс» — на этот раз с двухлитровым мотором, которые редко пригоняют в страну из-за большей растаможки. Доволен ли владелец выбором, с какими нюансами столкнулся при ремонте и во сколько обошёлся американский SUV — рассказывает в материале av.by.

«Аукционная цена — $10 100. За минимальные повреждения нужно платить»

— Наверное, около двадцати лет я езжу на автомобилях корпорации General Motors. Началось всё с «Опеля» — машина неплохая и достаточно ремонтопригодная, — приступает к повествованию Дмитрий. — Тем не менее время шло, а семья росла, поэтому возникла необходимость купить вариант вместительнее и с большей проходимостью — класса SUV.

— Когда мы выбирали, «Эквинокс» не был ещё настолько популярным в Беларуси — их всего-то в продаже находилось два десятка. Поездили, посмотрели предложения и убедились, что качество восстановления и история повреждений оставляют желать лучшего. Естественно, решили заказывать самостоятельно через аукцион и для себя.

— Критерии оказались, пожалуй, как у всех: минимальные повреждения и целая «безопасность». Около четырёх месяцев потратили на поиск, и наконец был опубликован лот с подходящим экземпляром. Чёрный Chevrolet Equinox предлагали в максимальной комплектации, но с объёмом двигателя 1,5 литра. Его и пригнали!

— Поездив год, осознал, что динамики всё-таки не хватает, поэтому приняли решение искать версию с мотором помощнее. Так мы пересели на более резвый Chevrolet Equinox 2.0, а прошлый, разумеется, продали. Содержать два автомобиля в нынешнее время — недешёвое удовольствие, учитывая расценки на комплектующие.

Сочетание здесь двухлитрового двигателя с девятиступенчатым гидротрансформатором обеспечивает потрясающую динамику. Расход по сравнению с полуторалитровой машиной больше на несущественный один литр бензина.

— Помог опыт, полученный при покупке первого Chevrolet Equinox?

— Выбирали конкретно комплектацию Premier, хотя данный серебристый экземпляр не в самом богатом исполнении. Акустика Bose и панорамная крыша не особо на что-то влияют — незачем они. Автомобиль должен был иметь одного владельца, максимум двух, а не гулять по штатам до продажи. Этот «Эквинокс» 2019 года выпуска на переднем приводе — тестовый дилерский автомобиль.

— Повреждения искали минимальные, а также хотелось целую «безопасность»: мне всё-таки на кроссовере семью возить. Варианты с деформированной несущей конструкцией кузова отметались сразу.

В данном экземпляре, согласно аукциону и отчётам CarFax, имелись повреждения сзади и царапины по кузову. Когда уже шли торги, мы лишь убедились в том, что у машины действительно не было бампера, а в «хвосте» присутствовали слабенькие вмятины на крышке багажника. Искали его тоже порядка четырёх месяцев. Благо подбором занимались хорошие друзья. С первых торгов мы выиграли «Шевроле».

— На нашу «вторичку» чаще заказывают полуторалитровые Chevrolet Equinox, ведь на них ниже растаможка. Непосвящённый человек может подумать, будто другие двигатели не предусмотрены. Много на аукционах предложений, касающихся версий с объёмом два литра?

— В том числе по причине выгодной продажи в Россию — двухлитровые «Эквиноксы» выдают 252 силы по спецификации завода (если свыше 250 л. с., ставка налога — 150 руб.). А значит, утильсбор и налог выше, чем на «полторашки», — добавляет Дмитрий. — Если мониторить рынок США, то двухлитровых и правда мало. Особой популярностью пользуется комплектация RS — нечто среднее между LT и Premier, однако добавлены внешние элементы декора: красные полоски и строчка в салоне. Тем не менее они раскупаются и самими американцами, то есть присутствует спрос на внутреннем рынке.

— Конечно, хотелось максимальную комплектацию, но с минимальными повреждениями. Нужно понимать: это не покупка нового автомобиля из салона, где мы имеем право выбирать. На аукционе ты соглашаешься на то, что есть в наличии. Ждать месяц-другой — не факт, что появятся прочие варианты.

— Цены на аукционах весьма сильно разнятся: зависят от пробега, повреждений, истории. Мой «Эквинокс» был выигран за 10 100 долларов — недёшево. Стоимость с доставкой и аукционным сбором — $13 600.

«Бампер и покраска обошлись в $1 600; датчики слепых зон — от Opel Insignia»

— Торги состоялись в ноябре 2021-го, а уже 24 февраля автомобиль находился на СВХ и подлежал растаможке. На тот момент аналогов среди кузовных элементов особо не было — это сейчас доступны и китайские, и тайваньские. Особенно сложно с «навеской» было для двухлитровых Chevrolet Equinox. Их меньше, да и для разборки пригонять их дорого и невыгодно.

— Есть отличия от полуторалитрового варианта?

— Да, задний бампер у более мощной версии не такой, как у «полторашки»: здесь раздвоенный выхлоп и отдельно крышка защиты прицепного. Зная эту особенность, мы предварительно заказывали задний бампер сразу в США.

Приведу в пример то, что сейчас на рынке стоимость бампера в сборе — порядка 1 400 долларов. Схожая с нынешней цена, если говорить прямо. Начинается с тысячи и более — в зависимости от присутствия электронных блоков и датчиков.

— Верхняя часть бампера заказывалась уже здесь — она тайваньского производства. Разницы практически нет, однако пластик значительно мягче оригинального. Хотя вся несущая часть бампера, где расположены датчики парковки, фирменная, а вот верхняя — без кронштейнов крепления датчиков мёртвых зон. Поэтому пришлось дополнительно заказывать 3D-печать, чтобы разместить все необходимые по заводу опции.

— Во многом этим невыгодно восстановление автомобилей с минимальными повреждениями, которые касаются заднего бампера. Зачастую людям проще выбирать экземпляры со сработавшей «безопасностью», с ущербом для переднего бампера, крыльями — подобное обходится гораздо дешевле.

— Никаких стапельных работ не проводилось: вся силовая конструкция целая, в заводском состоянии. По сути, нам оставалось собрать бампер, отрихтовать крышку багажника и покрасить автомобиль. И вновь: не каждый мастер и СТО соглашались взяться за покраску машины с серебристым цветом кузова. Оттого вынуждены были красить не только заднюю часть Chevrolet Equinox, но и правую с левой стороны, дабы попасть в цвет методом плавного перехода или напылением.

— Если говорить о расценках, то покраска и бампер обошлись в 1 600 долларов. Только благодаря тому, что бампер собирали самостоятельно из компонентов, имевшихся на рынке. Сегодня ценники тоже разные… Датчики слепых зон заказывали на одной из зарубежных площадок, да и то сюда поставили взаимозаменяемые с Opel Insignia. Датчики парковки и проводка также приобретались отдельно.

— Состояние салона было идеальным — я самолично снимал дилерскую плёнку и этикетки на дверях. Между прочим, пробег на момент продажи составлял 70 тысяч километров. Большая удача — заполучить дилерский автомобиль, который предназначался для тест-драйвов.

Кстати, были приобретены дополнительно комплект оригинальных резиновых 3D-ковров в салон и багажник (140 условных единиц) и шторка багажника (70 долларов).

— Русифицировать мультимедийную систему и адаптировать «приборку» даже не пытался: моих знаний английского более чем хватает. Оттого пользуюсь текущим интерфейсом. К тому же я не сторонник влезать в работу электронных систем без каких-либо прошивок.

По словам владельца, всего автомобиль обошёлся ему в 22 800 долларов. Как уже отмечал наш герой, покупная стоимость, аукционный сбор и доставка на СВХ — $13 600. Установка нового бампера и покраска — $1 600. В казну мужчина уплатил без малого 7 000 долларов таможенной пошлины, а дополнительных «плюшек» (антикоррозийная обработка, покраска дисков, комплект зимних покрышек) насобиралось на $3 000. Оставшиеся средства были потрачены на утильсбор, услуги СВХ, комиссии за банковские переводы и прочее.

«С самого первого дня заправляю исключительно бензином АИ-98»

— Сейчас на одометре 106 500 км, то есть чуть более чем за год с семьёй проехали 35 тыс. км. Честно скажу: у меня свой подход к обслуживанию автомобиля. Учитывая, что двигатель турбированный, а километраж набегает в основном в городском цикле, масляный сервис провожу каждые 7 500 км. Хотя производитель рекомендует раз в 10—12 тыс. км.

— Первое ТО, которое было проведено, — замена моторного масла, всех фильтров и трансмиссионной жидкости. Грубо говоря, всё по рекомендациям Chevrolet. Если суммировать затраты на техническое обслуживание, получается 989 долларов. И это притом, что успели провести уже пять ТО!

Из необязательных доработок — покраска литых дисков, потянувшая из бюджета ещё $300. Мне не нравился их серый оттенок в прочтении «Шевроле», потому использовали фирменный цвет BMW M-серии.

— По регламенту в автомобиль заливается масло 5w-30 с допуском General Motors Dexos 1, Gen 2. Однако с 2022-го был изменён допуск, так что уже целый год разрешается использование для заливки GM Dexos 1, Gen 3. Пытался покупать оригинальное… Чуть позже, правда, обнаружил информацию, что на заводе-изготовителе масла General Motors выпускают техжидкость Wolf.

Потому в данный автомобиль заливается исключительно бельгийский продукт Wolf с допусками Chevrolet.

— Трансмиссионное масло используется только оригинальное — ACDelco Dexron 6. Были сделаны две частичные замены, и вот через тысячу километров предстоит третья. Я заказывал пять литровых канистр жидкости, стоимость одной — 20 долларов.

Сразу говорю, что цены на ТО могут быть ниже, ведь кроссовер обслуживается на фирменных СТО. Главное — гаражного Кулибина этот «Эквинокс» не видел. Для автомобиля даже заведена сервисная книга в онлайн-приложении, где расписываю все работы и траты.

— Кузовные элементы в Chevrolet, как вы уже сказали, недешёвые. Как заботитесь об их сохранности?

— Первый Equinox чёрного цвета мы покрывали бронеплёнкой: на тёмных оттенках все повреждения и царапины очень заметны. В нынешнем кроссовере ничего не обклеивалось — возможно, зря. Была поставлена дополнительная защита картера двигателя, сделан полный антикор — весьма недешёвый ($350), зато на фирменном дилерском центре.

— Первое, что было непривычно, — радиус разворота. Американцам во дворах приходится делать шесть-семь движений рулём, чтобы выехать с парковки. Возможно, потому они так часто царапают кузов и притираются друг к другу.

— В городских условиях сцепка двухлитрового двигателя и девятиступенчатого «автомата» и по динамике, и по управляемости превосходит «полторашку». На автобане даже при разрешённой скорости 150—160 км/ч кроссовер ведёт себя достаточно уверенно.

— Одометр не обнулялся с первой продажи (ещё в США). Бортовой компьютер показывал средний расход 9,3 литра. Его недавно сбросили, запустив счётчик заново. Сейчас с моим стилем вождения средний расход отображается как 9,9 л.

И вновь всё зависит от темперамента водителя: если на кроссовере ехать 90—100 км/ч, расход будет около 7 литров. Чем выше скорость, тем сильнее возрастает аппетит двигателя. В городском режиме зимой автомобиль вписывается в 11,5—12 литров горючего.

— Ещё один момент — автомобиль с самого первого дня заправлялся исключительно бензином марки АИ-98. Старые американские большеобъёмники питались «девяноста вторым», а современные не любят топлива низкого качества.

Чем ещё меня прельстил двухлитровый «Эквинокс», так это распространённостью мотора на европейском рынке. Данный ДВС устанавливали, к примеру, на Opel Insignia. Он не только ремонтопригоден, но и хорошо изучен. Тормозная система в двухлитровом исполнении взаимозаменяемая с «Опелем».

— Подвеска весьма комфортная, но 19-дюймовые диски делают своё дело, добавляя жёсткости. Ощущается! Заходы в повороты здесь удаются мягко, хотя ходовую стоит назвать не то сбитой, не то сбалансированной.

— Минусом автомобиля следует считать заводское качество покраски. Хотя кроссовер канадской сборки, он не имел соответствующей защиты — практически голое днище. В этом плане американцы сдают позиции. По обслуживанию — модель средней ценовой категории, отчего и расценки на расходники вменяемые.

Лично я использую фильтры, максимально приближенные к оригиналу (25—30 долларов), но некоторые владельцы заказывают даже в Китае, на AliExpress.

— Дополнительные средства были потрачены на разнообразные «хотелки»: $350 — антикоррозийная обработка, заглушка двигателя, оригинальные ковры… Комплект зимней и летней (Goodrich) резины — 1 100 долларов. Всего такие «плюшки» потянули $3 000 — немало, зато для собственного комфорта!

— «Эквинокс» полностью оправдывает себя в статусе семейного автомобиля. Первое — достаточно вместительный багажник, второе — возможность сложить сиденья второго ряда в ровный пол. Короче говоря, стиральная и посудомоечные машины вмещались легко; получалось, кроме того, разместить трёх пассажиров в салоне.

С учётом соотношения цены и качества, а также грамотного похода к обслуживанию автомобиля Chevrolet Equinox — оптимальный вариант на вторичном рынке.

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Конечно, 22 800 долларов — далеко не маленькая сумма в плане расходов на Chevrolet Equinox 2.0 из США, однако мужчина получил целиком готовый к эксплуатации автомобиль. Давайте взглянем, за сколько аналогичные экземпляры 2019 года с двухлитровым двигателем продаются сейчас на белорусской «вторичке». Ценник стартует с $18 750, а заканчивается отметкой 27 000 долларов.

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