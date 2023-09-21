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В Минске замглавврача больницы судили прямо в здании поликлиники на глазах у коллег

  • 21.09.2023, 1:03
В Минске замглавврача больницы судили прямо в здании поликлиники на глазах у коллег
Иллюстративное фото

За 1000 рублей взятки.

Стало известно, что суд дал 3,5 года 59-летнему заместителю главного врача одной из больниц Минска за взятку. Подробности рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В сообщении говорится, что обвиняемый получил взятку в размере 1 тысячи рублей, чтобы позволить коммерческой организации выступить в качестве подрядчика, а также провести работы на объектах больницы. В ведомстве отметили, что за названную сумму заместитель главврача должен был беспрепятственно принять результаты и планировать дальнейшее сотрудничество с фирмой.

В Генпрокуратуре обратили внимание на то, что Заводской суд Минска на основании части 1 статьи 430 Уголовного кодекса назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев со штрафом в 350 базовых величин, или 12,95 тысяч рублей (по состоянию на 20 сентября 2023 года). Кроме того, указывается лишение права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных обязанностей на срок 5 лет. Отмечается, что в отношении обвиняемого была применена отсрочка основного наказания на 3 года.

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