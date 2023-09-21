Зеленский призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН 21.09.2023, 2:24

Владимир Зеленский

По его мнению, именно оно делает организацию «недееспособной».

Россия должна лишиться права вето в Совете безопасности ООН, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, именно оно делает организацию «недееспособной».

«В этом кресле в Совете безопасности, которое Россия заняла незаконно путем закулисных манипуляций после распада Советского Союза, сидят лжецы, чья работа — оправдывать агрессию и геноцид. <…> Вето в руках агрессора — вот что загнало ООН в тупик», — сказал Зеленский (цитата по ВВС).

Он отметил, что применение права вето должно стать ключевой реформой ООН, чтобы оно не служило «оружием для тех, кто одержим ненавистью и войной». По словам Зеленского, имеющаяся система привела к тому, что усилия кого бы то ни было, направленные на предотвращение агрессии, оказываются напрасными и бессмысленными.

«Человечество уже не надеется на ООН, когда речь идет о защите суверенных границ наций. <…> Будьте вы кем угодно — имеющаяся система все равно делает вас меньше, чем право вето, которое есть только у нескольких стран и которое используется одной Россией во вред всем другим членам ООН», — пояснил президент Украины.

В связи с этим Зеленский предложил дать Генеральной Ассамблее — собранию всех стран ООН — право преодолевать вето постоянного члена Совбеза квалифицированным большинством в две трети голосов, которые «будут отражать свободу наций и из Азии, и из Африки, и из Европы, и из обеих Америк, и из региона Тихого океана». Он отметил, что такая резолюция Генассамблеи должна быть обязательной для выполнения всеми государствами-членами.

Также Зеленский выступил за увеличение числа постоянных членов Совбеза, предложив включить в него Германию, Африканский союз, Японию, Индию и страны Латинской Америки.

Третьим пунктом реформы должен стать механизм, который позволял бы приостанавливать членство в Совбезе в случае применения агрессии против другого государства, считает президент.

Ранее за реформу Совбеза ООН высказывались президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Японии Фумио Кисида. К этому же призывал папа римский Франциск.

С момента основания ООН в Совбез организации входят США, Россия (ранее СССР), Китай, Великобритания и Франция, у которых есть право вето. Также в нем заседают десять непостоянных стран-участниц.

25 февраля 2022 года, через три дня после вторжения в Украину, Россия наложила вето на резолюцию о прекращении «военной операции». 30 сентября РФ использовала это право, чтобы заблокировать проект резолюции с осуждением аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

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