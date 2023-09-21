В Беларуси ликвидировали предпоследнюю оппозиционную партию 21.09.2023, 3:44

Последняя — на подходе.

Верховный суд 20 сентября по иску Минюста ликвидировал оппозиционную Белорусскую социал-демократическую партию (Грамада). Об этом «Позірку» сообщил председатель партии Игорь Борисов.

Напомним, партия БСДП (Грамада) существовала с 1991 года. В июле Министерство юстиции отказало ей в перерегистрации, официальным основанием стало несоответствие требованиям нового закона о политических партиях.

Сейчас в перечне Минюста осталась всего одна непровластная партия — Белорусская партия левых «Справедливый мир», слушание о ее ликвидации назначено на 22 сентября 2023 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».