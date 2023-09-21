закрыть
21 сентября 2023, четверг, 3:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси ликвидировали предпоследнюю оппозиционную партию

  • 21.09.2023, 3:44
В Беларуси ликвидировали предпоследнюю оппозиционную партию

Последняя — на подходе.

Верховный суд 20 сентября по иску Минюста ликвидировал оппозиционную Белорусскую социал-демократическую партию (Грамада). Об этом «Позірку» сообщил председатель партии Игорь Борисов.

Напомним, партия БСДП (Грамада) существовала с 1991 года. В июле Министерство юстиции отказало ей в перерегистрации, официальным основанием стало несоответствие требованиям нового закона о политических партиях.

Сейчас в перечне Минюста осталась всего одна непровластная партия — Белорусская партия левых «Справедливый мир», слушание о ее ликвидации назначено на 22 сентября 2023 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид
Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер