В Беларуси ликвидировали предпоследнюю оппозиционную партию
- 21.09.2023, 3:44
Последняя — на подходе.
Верховный суд 20 сентября по иску Минюста ликвидировал оппозиционную Белорусскую социал-демократическую партию (Грамада). Об этом «Позірку» сообщил председатель партии Игорь Борисов.
Напомним, партия БСДП (Грамада) существовала с 1991 года. В июле Министерство юстиции отказало ей в перерегистрации, официальным основанием стало несоответствие требованиям нового закона о политических партиях.
Сейчас в перечне Минюста осталась всего одна непровластная партия — Белорусская партия левых «Справедливый мир», слушание о ее ликвидации назначено на 22 сентября 2023 года.