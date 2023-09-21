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NASA показало регион Луны, где пройдет высадка астронавтов

  • 21.09.2023, 4:32
NASA показало регион Луны, где пройдет высадка астронавтов

В центре внимания — кратер.

NASA в сотрудничестве с National Geographic опубликовало снимок дальней стороны Луны. На нем изображен район, в котором состоится высадка астронавтов в рамках миссии Artemis III.

Снимок сделали с помощью прибора ShadowCam на космическом аппарате NASA под названием Korea Pathfinder Lunar Orbiter. А дополнительные фото удалось получить благодаря Lunar Reconnaissance Orbiter.

На изображении хорошо заметен кратер Шеклтон (Фото:NASA)

Основное внимание на изображении уделено кратеру Шеклтон, который расположен на южном полюсе Луны. Внутри него с определенной долей вероятности находится лед. Такое мнение основано на том, что кратер постоянно затенен, и внутри могла сохраниться вода в замерзшем виде. А еще рядом с Шеклтоном находятся несколько потенциальных точек для посадки.

Лед на Луне встречается крайне редко. Он испаряется, как только земной спутник поворачивается к Солнцу соответствующей стороной. Однако в районе южного полюса есть несколько ударных кратеров, куда свет не достает. Это позволяет предположить, что внутри может находится лед, который удастся использовать для научных исследований и получения ресурсов.

«Если там есть водяной лед, то его можно извлечь и использовать для расходных материалов для космонавтов, для защиты от вредного космического излучения, а также использовать воду для ракетного топлива», — рассказал National Geographic Дэвид Кринг, планетолог из Лунно-планетного института.

Напомним, недавно NV Техно писал, как NASA планировало перенести на год миссию с высадкой на Луну. Причиной стали проблемы с конструкцией ракеты Starship.

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