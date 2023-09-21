Уничтожено не только командование флота: новые детали удара по базе РФ под Севастополем 1 21.09.2023, 7:48

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ВСУ попали в казарму и штаб 744-го Центра связи командования ЧФ России.

В среду, 20 сентября, у аэродрома «Бельбек» в районе села Верхнесадовое во временно оккупированном Крыму прогремело несколько взрывов, которые наносились по командному пункту черноморского флота РФ.

Как отмечает «Апостроф», во время совместной спецоперации Службы безопасности, Воздушных сил и ВМС ВСУ военная база была разбита ракетами.

Российские генералы определили эту базу своим запасным командным пунктом, чтобы их «не достали» по основному месту дислокации. Удар был нанесен после того, как Служба безопасности Украины верифицировала данные о том, что в воинской части действительно находятся командиры вражеского флота.

Сообщается, что поражена не только живая сила противника, но и находившиеся на базе дорогостоящие военные системы.

В свою очередь, местные каналы сообщают, что попали в казарму и штаб 744 Центра связи Командования ЧФ РФ, где до оккупации размещался запасной командный пункт ВМСУ.

Точной информации о количестве жертв нет, но только раненых более сотни человек. Среди погибших и раненых также солдаты срочной службы.

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