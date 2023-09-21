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Опубликовано видео с Кадыровым в Кремлевской больнице

  • 21.09.2023, 7:55
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Опубликовано видео с Кадыровым в Кремлевской больнице

Ролик появился на фоне сообщений о резком ухудшении здоровья главы Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров якобы «опубликовал видео», на котором он «навещает» в больнице своего дядю Магомеда Кадырова. Как утверждается, видео записано 20 сентября в Центральной клинической больнице управделами президента России в Москве. Ролик появился на фоне сообщений о резком ухудшении здоровья самого Кадырова, передает «Кавказ Реалии».

На опубликованном в телеграм-канале Кадырова ролике сам Рамзан Кадыров, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов и полномочный представитель Чечни при президенте России Бекхан Таймасханов – в больничной палате, где лечится Магомед Кадыров.

Неназванный врач говорит, что пациент находится в больнице уже две недели и лечение продлится еще около двух недель, и называет текущую дату – 20 сентября. Чем болен Магомед Кадыров, не сообщается.

В комментарии к видео Кадыров утверждает, что посетил дядю в ходе командировки в Москву, о которой нигде не сообщалось. Публикация содержит и комментарий к обсуждениям состояния здоровья самого Кадырова: «Я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха?», – пишет глава Чечни.

По данным сайта Flight Radar, личный самолет Кадырова, находившийся в Москве с 18 сентября, рано утром 20 сентября вылетел в Грозный и вскоре вернулся в Москву. С начала сентября этот борт летал в Москву еще три раза.

«Агентство» идентифицировало врача на видео – это анестезиолог-реаниматолог Кирилл Кучкин, он действительно работает в ЦКБ. На вопрос издания, когда было снято видео, он отказался отвечать.

Оппозиционный чеченский телеграм-канал NIYSO обратил внимание, что пять дней назад в аккаунте ya_pomoshnik_kra_95 в инстаграме от имени Рамзана Кадырова было опубликовано поздравление Магомеду Кадырову с днем рождения. В нем есть пожелание здоровья – наряду с другими обычными для такого случая пожеланиями, но о болезни не упомянуто. Этот аккаунт связывают с самим Кадыровым, хотя власти Чечни заявляли, что его якобы ведет помощник политика Умар Даудов. Аналогичное поздравление без какого-либо упоминания болезни есть и в инстаграме Ибрагима (Якуба) Закриева – племянника Рамзана Кадырова, недавно возглавившего национализированный российскими властями Danone.

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