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Лавров и Небензя стали посмешищем на Совбезе ООН

  • 21.09.2023, 7:59
  • 11,940
Лавров и Небензя стали посмешищем на Совбезе ООН

Нервы сдали, Гаага приближается.

Представители Кремля на Совбезе ООН вчера, 20 сентября, истерили и проявляли панические настроения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

«Постпред РФ Василий Небензя сегодня испугался молотка на Генеральной Ассамблее ООН и устроил истерику», - говорится в заявлении.

Ермак также подчеркнул, что министр иностранных дел России Сергей Лавров тоже испугался, и не пришел на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Совбезе ООН.

«Страх не спасет, Гаага приближается», - добавил Ермак.

Зеленский на Совбезе ООН

Напомним, 20 сентября украинский президент Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения лично присутствовал на заседании Совбеза ООН.

Василий Небензя пытался четырежды перебить главу Совбеза, чтобы не дать выступить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако у представителя Кремля ничего не вышло.

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