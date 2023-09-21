Лавров и Небензя стали посмешищем на Совбезе ООН
- 21.09.2023, 7:59
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Нервы сдали, Гаага приближается.
Представители Кремля на Совбезе ООН вчера, 20 сентября, истерили и проявляли панические настроения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
«Постпред РФ Василий Небензя сегодня испугался молотка на Генеральной Ассамблее ООН и устроил истерику», - говорится в заявлении.
Ермак также подчеркнул, что министр иностранных дел России Сергей Лавров тоже испугался, и не пришел на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Совбезе ООН.
«Страх не спасет, Гаага приближается», - добавил Ермак.
Зеленский на Совбезе ООН
Напомним, 20 сентября украинский президент Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения лично присутствовал на заседании Совбеза ООН.
Василий Небензя пытался четырежды перебить главу Совбеза, чтобы не дать выступить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако у представителя Кремля ничего не вышло.