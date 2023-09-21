«Любые затраты на визу точно окупятся, учитывая цены на продукты в Белостоке» 21.09.2023, 8:15

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Белорусы рассказали, как им помогают польские туристические визы.

4 сентября стало известно, что польские консульства возобновляют прием документов на турвизы во всех визовых центрах. Как выяснил EX-PRESS.BY, новость обрадовала как тех белорусов, которые живут в Польше и хотят чаще видеть своих родных, так и тех, кто привык ездить в Белосток на «закупы».

Ксения, 25 лет: «Уверена, что месяц-другой — и ажиотаж спадет, цены упадут»

— Я живу в Польше уже практически год. После задержания в 2021 году за распространение якобы «экстремистских» материалов спустя некоторое время я сделала гуманитарную визу и уехала. Далее я прошла весь процесс получения международной защиты в Польше и сейчас, естественно, возвращаться в Беларусь я не собираюсь. Когда я уезжала, то четко осознавала, что при этой власти в страну не вернусь. Но совсем другое дело — родители и близкие друзья. В любом случае, видеться как-то нужно, и здесь много зависит от виз.

Этим летом мне удалось встретиться со своей семьей аж в Венгрии. Родители сделали именно венгерскую туристическую визу, для этого нужно было оплатить отель и подать остальной пакет документов. В итоге им выдали однократную визу на 15 суток. Это было предсказуемо, учитывая их совершенно «чистые» паспорта.

Сейчас снова встал вопрос, каким образом открыть визу, а самое главное — какой страны. Понятно, что возобновление выдачи польских туристических виз нам очень кстати, не придется ради встречи с родными ехать в Венгрию или в какую-то другую страну. Было бы здорово, если бы и после венгерского туристического шенгена родителем выдали польскую визу хотя бы на полгода. Пока что запись через агентства стоит каких-то кошмарных денег, я слышала, что многие берут чуть ли по 1000 рублей, но я уверена, что месяц-другой — и ажиотаж спадет, и цены упадут, переплачивать не очень хочется.

Олег, 31 год: «Люди все еще продолжают ездить «затариваться» в Белосток»

— Сейчас я со своей семьей живу в Минске. У меня двое детей, и раньше, еще в доковидные времена, мы постоянно ездили с семьей «на закупы» в Белосток. Все началось с 2016 года, сначала была однократная виза, потом на полгода, а потом дали и вовсе на три, она закончилась в 2020 году. С тех пор визы у меня не было.

Насколько мне известно, даже несмотря на то, что большая часть пропускных пунктов с Польшей закрыта, люди все еще продолжают ездить «затариваться» в Белосток.

Я давно думал над тем, чтобы открыть рабочую визу для этого дела, но понимаю, что меня в любой момент могут просто не впустить в страну из-за нецелевого использования визы. А вот туристическая виза — это отличное решение проблемы.

Раздумий у меня нет совершенно никаких. Я точно буду делать туристическую визу, пусть даже первый раз она и будет однократная. Вторую-то уже точно дадут «посерьзнее», любые затраты на оформление визы точно окупятся, учитывая цены на продукты в Белостоке. Приятным подспорьем здесь служит и TaxFree, его оформляют даже на белостокском рынке, по крайней мере так было раньше.

София, 24 года: «Очень хочется иметь возможность быстренько уехать»

— В прошлом году я переехала по рабочей визе в Польшу и жила все это время в Варшаве. В августе срок действия визы истек, и я вернулась в Беларусь. В Польшу я уезжала, так скажем, просто посмотреть, насколько там все по-другому. Но в какой-то момент поняла, что эмиграцию я «не вывожу» и надо бы пока что остаться в Беларуси. Я работаю дизайнером в интернете, и как раз сейчас смогла найти себе новую работу именно в Беларуси, поэтому в повторном переезде у меня надобности нет.

Однако при этом очень хочется в случае чего (все мы понимаем, что сейчас Беларусь за страна) иметь возможность быстренько уехать. И поэтому вариант с польским туршенгеном я рассматриваю, тем более что его явно попроще открыть, чем рабочую визу.

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