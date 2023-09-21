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Отречение Исинбаевой от Путина вызвало истерику в России

  • 21.09.2023, 8:37
  • 5,490
Отречение Исинбаевой от Путина вызвало истерику в России
Елена Исинбаева

Соловьева также заподозрили в желании «переобуться в прыжке».

Решение знаменитой российской прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой удалить свои фотографии с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, вызвала бурную реакцию у местных z-патриотов. Фанаты в интернете начали массово оскорблять 41-летнюю легкоатлетку, пишет obozrevatel.com.

Россияне не могу простить такого поступка бывшей спортсменки, учитывая, что она была доверенным лицом Путина на выборах и призывала россиян голосовать за изменения в конституции. Болельщики издеваются, что Исинбаева «переобулась в прыжке».

«Великий спортсмен и полное днище, как человек и личность», «А Путин, в свою очередь, удалил обещание не повышать пенсионный возраст», – стебутся в комментариях.

В сети смеются, что такими темпами скоро и Соловьев отречется от всех своих нападок в сторону Украины.

Отметим, что ранее Исинбаева сбежала в Испанию. В России потребовали от бывшей спортсменки вернуть все деньги, которые ей выплатили как офицеру армии РФ.

Недавно команда политика Алексея Навального опубликовала фото бывшей легкоатлетки в Испании на фоне флага Украины и расследование о недвижимости олимпийской чемпионки в Европе. В России в отношении Исинбаевой развернулась настоящая травля. От нее требуют «все отработать».

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