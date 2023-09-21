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«В день можно заработать 1800 рублей»

  • 21.09.2023, 8:52
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«В день можно заработать 1800 рублей»

Современный дровосек рассказал неожиданные факты о своей профессии.

Профессия дровосека сегодня слегка изменилась — теперь таких ребят называют арбористами, а топоры сменились бензопилами. Эти смельчаки залезают на самые вершины деревьев, исправляют непослушные ветви и виртуозно орудуют пилой. Их цель — повалить дерево так, чтобы оно не упало на забор, баню или линии электропередач. Герой статьи на сайте onliner.by, Владимир, рассказал о том, как попал в эту профессию, страшно ли ему смотреть на землю с высоты, сколько тут можно заработать и как быть, если по руке ударило пилой.

Владимиру 32 года. Он занимается удалением сложных деревьев в ограниченном пространстве — без специальной техники, все своими руками и бензопилой. Забирается на верхушку и пилит сегмент за сегментом. Профессия называется «арбористика». В Беларуси отучиться по такой специальности нельзя, она очень редкая, на всю страну едва наберется сотня человек, освоивших ее.

— Людей, которые занимаются этим на постоянной основе, 20—25 на всю страну. Изначально я окончил колледж, год отработал электромонтером, понял, что много денег так не заработаю. А тут товарищ, промышленный альпинист, предложил поработать на него подсобником. Я был очень далек от стройки, высоты и в первый же день полез на 9-й этаж.

Когда первый раз спустился, гордился собой: могу то, чего не могут другие. С тех пор я стал промышленным альпинистом.

Работы Владимиру хватало, а затем ее резко не стало. Сосед попросил его спилить дерево на кладбище — это была береза диаметром 45—50 сантиметров. На нее герой залезал, как умел — по-альпинистски, перекидывая веревку с оттяжками и петлями. Та береза пилилась три дня, с утра до самого вечера. Сейчас аналогичное дерево списалось бы максимум часа за полтора.

— Отработав два дня, я понял, что без когтей на ботинках пилить его придется очень долго. Я поехал, заказал себе гафы (так называются эти когти) и постепенно стал осваивать это дело. Я такой человек, который любит инструменты — заработав деньги, их и покупал. Бензопила у меня была в хозяйстве, на всякий случай. Поэтому 50% нужного инвентаря у меня уже имелось.

Это сейчас есть куча информации и про узлы, и про подвесы, а когда я начинал, ее не было вообще. Приходилось с переводчиком выискивать все на англоязычных форумах.

В автомобиле Владимира есть все, чтобы спилить любое дерево: снаряжение, оборудование, пояса, пилы, шлемы, веревки и железо. С собой он постоянно возит пять бензопил — от самой маленькой до большой.

— Считаю, что любое дерево можно спилить и ножовкой, но это вопрос комфорта и времени. Минимум, который нужен, — пояс, обхваты и гафы. Я всегда работаю в шлеме (он с забралом, защищает от попадания в лицо опилок) и наушниках (они глушат шум от пилы). Штаны у меня специальные, если вдруг пила ударит, она затормозит, и максимум, что у меня будет, — это синяк.

Да, дровосеком называют.

За шесть часов можно спилить любое дерево. Все зависит от диаметра ствола и находящихся вблизи объектов — 20 метров до дома или метр.

— Работа заменяет тренажерный зал, тут задействованы все мышцы: пресс, бицепсы, трицепсы, плечи и спина. Но есть и свои издержки: у меня несколько порезов на руках, было растяжение — это все от спешки и самоуверенности.

На руке шрам, слава богу, мышцы не задело. Просто пила отскочила и ударила мне по руке. В такой ситуации, находясь на высоте, испытываешь страх: мало ли вену перерезал или куда хуже. Понимаешь, что надо быстро спуститься, ехать в больницу и зашивать. Медики приняли без документов, без очереди заштопали. Полмесяца не мог работать. Но рука не болела, если бы швы не расходились, я бы сразу пошел деревья пилить.

Какого-то страха и адреналина наверху я не получаю.

Сколько стоит спилить дерево? От 80 рублей. Самое дорогое, что спилил Владимир, стоило 800. В день он может заработать 1800 рублей «грязными», в другой — 400.

— Заработки разные, но жаловаться грех. На безбедное существование деньги будут всегда. Расходы только на цепи, масла, бензин, топливо, шины, веревку. Сейчас я бы не сказал, что много трачу на расходники, обслуживание машины стоит дороже.

Я думаю, если человек действительно захочет этим заниматься, $1000 вполне будет достаточно.

В этом деле меня привлекает то, что ты делаешь работу, которая другим чужда, на тебя смотрят с восхищением и платят за это относительно хорошие деньги.

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