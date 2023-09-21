Коридор к Азовскому морю: украинский генерал раскрыл неожиданный маневр возле Токмака 21.09.2023, 9:02

Игорь Романенко

Фото: Главред

Российские корабли могут оказаться в западне.

Сегодня у Сил обороны Украины есть потенциальная возможность для перерезания сухопутного коридора из России в оккупированный Крым и выхода к Азовскому морю. В этом состоит задача-максимум. Задача-минимум – приблизиться к побережью настолько близко, чтобы накрывать артиллерией позиции врага вплоть до моря. При этом корабли, которые РФ пытается здесь спасти от атак Украины, в таком случае окажутся фактически в западне.

Прежде чем украинская армия выйдет к очередной значимой точке – Токмаку – необходимо преодолеть вторую линию обороны – «линию Суровикина», а затем третью. При этом брать Токмак «в лоб» не обязательно. Его можно обойти и продвигаться дальше в направлении к Азовскому морю. Точные сроки прогнозировать сложно, но уже сейчас можно сказать, что холода не станут особой преградой для таких действий украинских защитников. Об этом в эксклюзивном интервью obozrevatel.com рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Начальник ГУР генерал Буданов озвучил новый прогноз – Силы обороны Украины могут перерезать сухопутный коридор в Крым еще до наступления зимы. Видите ли вы объективные предпосылки для этого?

– У Буданова были разные прогнозы. К сожалению, по времени не все они оправдывались, реализовывались. Поэтому я буду делать свои прогнозы. Они заключаются в том, что основные боевые действия на юге страны у нас еще не состоялись в связи с тем, что еще не использованы все стратегические резервы, которые мы готовили с начала года.

Но для того, чтобы это сделать, нам необходимо собрать свой потенциал с точки зрения пробития коридоров второй «суровикинской» линии обороны, выйти на оперативное пространство, в Токмак и дальше. Чтобы это сделать, необходимо до конца сентября накопить ударные силы.

Думаю, к концу месяца нам все-таки дадут ATACMS, Taurus и бронетехнику, которая уже была согласована. Возможно, увеличат и количество снарядов.

Все это позволит действовать нам таким образом, чтобы пробить эти коридоры и заводить в них свои силы. Активные действия в таком случае возможны в октябре-ноябре, может быть, позже. Конечно, погода влияет, но она влияет не только на нас, но и на противника. Это с одной стороны.

С другой стороны, в 2021 году мы проводили круглогодичные учения, в условиях и осени, и зимы, и весны. Поэтому погодные условия не должны нас останавливать. Если нам дадут вооружение, мы выполним эти задачи.

Задача-минимум состоит в том, чтобы выйти на такое расстояние к Азовскому побережью, чтобы мы могли огневыми средствами, в первую очередь, артиллерией, накрывать позиции врага и перерезать его логистический коридор из России в Крым и наоборот. По большому счету, необходимо выйти на побережье войсками. Это задача-максимум.

Такие потенциальные возможности есть, но что касается конкретных временных сроков, которые называет генерал Буданов, то я бы воздержался от таких прогнозов.

– Вопрос по Токмаку. Глядя на карту, кажется, что расстояние до него не такое уж большое, но мы понимаем, насколько трудно Силам обороны Украины дается каждый километр. По вашим оценкам, в чем состоит наибольшая трудность для выхода на эти позиции?

– Самая большая трудность состоит в том, что мы прошли только первую линию обороны противника, а надо пройти вторую, «линию Суровикина». А затем пройти третью линию. То есть необходимо пробить коридор в этой достаточно сильной системе их обороны и выйти на оперативный простор. Это значит, за третью линию, если говорить об этом направлении.

Не обязательно брать Токмак в лоб. Его надо разбивать, возможно, обходить и идти дальше на побережье Азовского моря и делать то, о чем мы говорили.

– Считаете ли вы, что такое врезание в оборону врага грозит окружением нашим Силам обороны? Ведь позиции врага при этом фактически будут находиться слева и справа.

– Когда осуществляется вклинивание, опасность есть всегда. Противник будет пытаться бить по флангам, чтобы отрезать авангардные части и подразделения. Это известная тактика. На том же Роботино, на том же Старомайорске мы сначала пробиваем, а затем расширяем фланги.

Если взять Бердянское направление, то мы сейчас бьем по Новодонецку и Новомайорску, то есть расширяем фланги, чтобы не произошло то, о чем вы говорите. В направлении Роботино мы бьем по Новопрокофьевке и Вербовому, это тоже фланг.

Это известные военные приемы – если ты идешь вперед, ты должен подумать, как оберегать свои фланги. Это само собой разумеющееся. Ничего нового в этом нет.

– Мы видим, насколько участились и активизировались атаки наших Сил обороны на военные объекты оккупанта в Крыму, в частности, на Черноморский флот. Есть информация о том, что Россия вывела три своих корабля из Черного в Азовское море. Считаете ли вы, что именно Черноморский флот может стать текущей целью номер один для украинской армии?

– Нет, не целью номер один. Он все равно играет вспомогательную роль. Нам важно, в первую очередь, сухопутное продвижение. Пускай как можно больше кораблей заводят в Азовское море, мы выйдем на побережье и будем их там успешно топить. Ведь в Азовском море мы можем их гонять и нашими «Малюками», и воздушными дронами, и артиллерией, и много чем еще. Мы сможем достать любой российский корабль, любое судно в акватории Азовского моря.

Но в первую очередь нам нужно бить носители «Калибров». Одну подводную лодку уже уничтожили. Надо бить дальше, в том числе ракетные катера.

– Не считаете ли вы, что у этого перемещения кораблей в Азовское море есть еще одна цель – например, враг хочет использовать их, чтобы наносить удары по Силам обороны Украины, которые будут подходить к побережью?

– Нет. Десантные корабли не обладают серьезным оружием для поражения. Они обеспечивают вопросы перевозки. Если мосты будут разбиты, то они должны будут обеспечить разнообразные логистические доставки. Но как только они будут подходить ближе, мы будем их накрывать.

Они выводят корабли в Азовское море и в Новороссийск, подальше от Крыма, чтобы их сохранить. Но чем ближе мы будем перемещаться к Азовскому морю, тем больше вероятность, что мы будем их поражать.

Но сначала Силам обороны Украины необходимо продвинуться по земле. А для этого нужны новые средства – западные и свои, которые уже поставлены на поток – и ракетное вооружение, и ударные дроны, как воздушные, так и морские, подводные. Все эти три направления разработки дронов активно развиваются.

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