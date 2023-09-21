«В свои 72 года берусь за разные подработки» 1 21.09.2023, 9:07

Белорусы с трудовым стажем более 30 лет рассказали о своих пенсиях.

Каждый нетрудоспособный гражданин, проживающий на территории Беларуси, имеет право на пенсионное обеспечение. Оно может назначаться при инвалидности, по случаю потери кормильца, по возрасту. При этом трудовая пенсия, которую сегодня получают более 2,3 млн жителей страны, начисляется женщинам после 58 лет, а мужчинам — после 63 лет при соблюдении ряда условий. Myfin.by узнал у белорусов, какие пенсии они получают при трудовом стаже от 30 лет и выше и хватает ли им денег на жизнь.

«В свои 72 года берусь за разные подработки». Елизавета Васильевна, общий трудовой стаж — 35 лет

До 42 лет я работала на заводе, зарплата была хорошая, но физически выстоять у станка смену не так-то просто. После операции на щитовидной железе решила на предприятие не возвращаться, устроилась обычной санитаркой в больницу. Тут тоже было непросто, но хотя бы без ночных смен и с гораздо меньшей физической нагрузкой. Зарплата копеечная, но муж хорошо зарабатывал (его уже 8 лет нет в живых), так что о деньгах я не беспокоилась.

На пенсию я вышла 17 лет назад и даже тогда не сильно переживала, что получаю мало. Но сейчас, когда осталась одна, на 490 рублей в прямом смысле выживаю. Дом хоть и свой, но нужно и дрова купить, и где-то что-то подкрасить, подправить. Детей у меня нет, помощи ждать неоткуда, поэтому в свои 72 года берусь за разные подработки. Летом собираю ягоды и грибы, которые потом продаю на рынке. Но вот в этом году черника не уродилась, поэтому и заработка дополнительного особо не было.

Когда я устроилась санитаркой, то не думала, что небольшая зарплата скажется на пенсии. Считала, что 22 года, отработанных на заводе, позволят мне в старости жить вполне сносно.

Если бы знала, что пенсию будут начислять по размеру зарплаты за последние отработанные годы, лучше бы осталась на заводе.

Да, там было тяжело, но у наших девочек из цеха сейчас пенсии по 600 рублей в среднем.

«В бюджетной сфере везде пенсии небольшие». Николай Александрович, общий трудовой стаж — 42 года

Я всю жизнь прожил в деревне, работал по молодости в колхозе, был комсомольским активистом. Потом ушел в сферу культуры, до самой пенсии заведовал сельским клубом. Общий трудовой стаж составляет 42 года, из них 27 проработал в клубной системе учреждений культуры.

На пенсию вышел 7 лет назад, сейчас нигде не работаю, занимаюсь подсобным хозяйством — в деревне отдыхать особо некогда. Как именно мне начисляли пенсию, я не знаю, мне никто этого не объяснял. В райисполкоме подготовили документы, отправили в управление соцзащиты — и все. Так что я понятия не имею, какие там надбавки и доплаты полагаются. Думаю, что расчеты делались автоматически, на компьютере. А машине без разницы, какие там у меня заслуги и что обо мне люди говорят.

Моя первая пенсия составила что-то около 270 рублей, сейчас получаю 550. Это ниже, чем в среднем по республике.

Но, думаю, в бюджетной сфере, да еще у работников культуры, везде пенсии небольшие. Ведь и зарплаты у нас всегда были скромные. А доплаты за стаж если и есть, то они, я думаю, минимальные.

«Мне уже 60 лет, продолжаю работать в качестве предпринимателя». Лилия Константиновна, общий трудовой стаж — более 30 лет

Работала всю свою жизнь, если не считать двух декретных отпусков продолжительностью 10 и 12 месяцев. Двадцать лет отдала медицине, в том числе отработала три года за границей по контракту, потому ушла в торговлю и в итоге оформила ИП. Сейчас моя пенсия составляет 520 рублей, с этого месяца обещают повышение до 545 рублей.

Механизма начисления пенсии я не знаю. Оформляла ее самостоятельно, все необходимые бумаги начала собирать где-то за полгода.

Пришлось отправлять запрос в Россию, ответ на него я ждала несколько месяцев. И это мне еще повезло: знаю людей, которые вынуждены были ездить в Россию за справками, подтверждающими их стаж работы, самостоятельно.

Медицина — это бюджетная сфера, поэтому на слишком высокую пенсию я не рассчитывала. Дети у меня взрослые, но это тот случай, когда я им больше помогаю, чем они мне. Несмотря на то что мне уже 60 лет, продолжаю работать в качестве предпринимателя, занимаюсь торговлей. А куда деваться, если только на коммунальные платежи у меня уходит порядка 200 рублей в месяц?

Что надо знать при оформлении пенсии

Рассчитывать на трудовую пенсию по возрасту в Беларуси могут мужчины, имеющие общий стаж не менее 25 лет, и женщины с общим стажем не менее 20 лет. При нехватке либо отсутствии трудового стажа оформляется социальная пенсия, которая выплачивается мужчинам с 65 лет, а женщинам с 60 лет.

При начислении пенсий применяется система надбавок для людей, которые достигли 75 и 85 лет. При этом базовым понятием в системе пенсионного обеспечения Беларуси является минимальная пенсия — гарантированная государством выплата, которая индивидуально рассчитывается для различных категорий населения.

Оформлением пенсии занимается кадровая служба по последнему месту работы заявителя. Если человек является безработным, зарегистрирован как предприниматель или фрилансер, ему необходимо самостоятельно подать заявление в управление по труду, занятости и социальной защиты по месту жительства.

К заявлению прилагаются:

паспорт или вид на жительство;

документы, рассказывающие о размере заработка за последние 26 лет (актуально для тех, кто должен получить пенсию в 2022 году);

документы, рассказывающие о стаже (трудовая книжка, документы о получении образования, военный билет и т.д.);

страховое свидетельство государственного страхования.

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