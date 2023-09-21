Вопросов все больше: видео с Кадыровым в Кремлевской больнице сняли три недели назад 21.09.2023, 9:30

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У главы Чечни благодаря ролику обнаружили еще одно серьезное заболевание.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, вокруг которого в последнее время ведутся слухи о смерти, якобы записал видео из Кремлевской больницы, чтобы подтвердить, что «с ним все хорошо». Однако, как оказалось, оно было записано гораздо раньше, чем опубликовано.

В частности, по данным источников obozrevatel.com в силовых структурах, видео с Кадыровым в больнице, которое было опубликовано в среду, 20 сентября, было снято еще три недели назад.

«Друзья, в эти дни наша семья очень переживала за дорогого дядю Магомеда Абдулхамидовича Кадырова. Хвала Всевышнему, он уже идет на исправление. В ходе моей рабочей командировки в Москву при первой же возможности я посетил ЦКБ, в которой застал его в хорошем настроении. Даже на больничной койке он держится молодцом и не упускает возможности отдавать распоряжение членам нашей большой семьи. Я подбодрил моего дорогого дядю, пожелал ему скорейшего выздоровления и передал слова поддержки от дорогой мамы», – якобы выдал Кадыров.

Как известно, в ролике врач говорит дату 20 сентября. Однако даже в сети сразу же начали подозревать, что кадры могут быть прошлогодними.

И здесь все очень просто, ведь в этом видео Кадыров худой и слишком хорошо смотрится. А вот в последнее время он был более «роскошным» в своем весе.

Кроме того, врачи утверждают, что Кадыров может иметь диагноз пастозность. Это небольшая степень отека кожи и клетчатки, проявляющаяся слабой припухлостью. Кожа при пастозности бледнеет, с виду слегка напоминает тесто.

Слухи о тяжелой болезни Кадырова ходят уже несколько месяцев. Еще в марте 2023 года немецкая газета Bild, ссылаясь на бывшего вице-премьера Чечни Ахмада Закаева, ныне проживающего в изгнании, написала, что у Кадырова серьезная болезнь почек – и он привез в Чечню врача из ОАЭ, поскольку не доверяет московским медикам.

В сети также обращали внимание на резкие изменения в облике Кадырова, в частности, на сильный отек лица и медицинский прибор на пальце, поэтому предполагалось, что у него отказывают почки.

Косвенно его недуг подтвердил один из сыновей, разместив эмоциональное видео о том, как тяжело терять отца.

В мае 2023 года начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что председатель Чечни испытывает проблемы со здоровьем. Он рассказал, что Кадыров страдает наркозависимостью, хотя сначала употреблял наркотики как допинг.

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