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В «Минск-Мире» подъездная камера засняла, как неизвестный устроил в электрощитке «фаер-шоу»

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  • 21.09.2023, 9:44
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В «Минск-Мире» подъездная камера засняла, как неизвестный устроил в электрощитке «фаер-шоу»

Что это было?

Как только в городе сдается очередной дом, он становится местом для паломничества не только счастливых новоселов, но и сомнительных личностей. Доводчикам, выключателям, лампочкам и даже радиаторам «приделывают ноги» только так. А уж о том, как внезапно «оживают» и начинают «сами» нажиматься дверные ручки, вчерашние дольщики, первые сделавшие ремонт и заселившиеся в квартиры, могут поведать в красках (и не один раз), пишет «Онлайнер».

«Варварским» набегам «старателей» подвергается, само собой, и огромный «Минск-Мир», где выросли десятки домов и проживают тысячи незнакомых друг с другом людей. Этот квартал, наверное, является настоящим золотым прииском для любителей поживиться чем-то чужим.

И вот камеры видеонаблюдения, установленные на одном из этажей в доме «Лос-Анджелес», запечатлели нечто уникальное. Яркое видео появилось в телеграм-группе «Дана Фонтана». На нем видно, как солидный мужчина подходит к общему щитку на этаже, открывает его, присматривается, а потом при помощи инструмента (возможно, это болгарка) устраивает «фаер-шоу».

Что это? Зачем? Жильцы в недоумении (а некоторые уверены, что это не что иное, как воровство меди). Можно было бы подумать, что это штатный электрик пришел наводить порядок, но почему он тогда одет в «кэжуал», а не форму, которая идентифицировала бы его как сотрудника обслуживающей организации. А как думаете вы, что делал этот «мастер» в «Лос-Анджелесе»?

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заверила, что милиция «разобралась в ситуации». Загадочным пироманом оказался электрик из ООО «Дубай Проперти».

Судя по всему, он выполнял какие-то ремонтные работы.

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