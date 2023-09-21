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Танковая дуэль: ВСУ мастерски уничтожили российский Т-72Б3

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  • 21.09.2023, 9:51
  • 3,670
Танковая дуэль: ВСУ мастерски уничтожили российский Т-72Б3

Уникальный бой показали на видео.

В Запорожской области бойцы ВСУ на танке вступили в дуэль с враждебным Т-72Б3 и подбили его.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

На видеозаписи, снятой с дрона видно, как два танка вступают в дуэль – их разделяет буквально несколько метров и посадка. Украинские бойцы на Т-64БВ оказались ловчее противников на танке Т-72Б3 - вражеская машина была подбита, на видео видны два взрыва.

Отмечается, что дуэль состоялась в Запорожской области, а видео снимали бойцы 128-й горно-штурмовой бригады.

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