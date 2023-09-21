Танковая дуэль: ВСУ мастерски уничтожили российский Т-72Б3

Танковая дуэль: ВСУ мастерски уничтожили российский Т-72Б33
- 21.09.2023, 9:51
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Уникальный бой показали на видео.
В Запорожской области бойцы ВСУ на танке вступили в дуэль с враждебным Т-72Б3 и подбили его.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
На видеозаписи, снятой с дрона видно, как два танка вступают в дуэль – их разделяет буквально несколько метров и посадка. Украинские бойцы на Т-64БВ оказались ловчее противников на танке Т-72Б3 - вражеская машина была подбита, на видео видны два взрыва.
Отмечается, что дуэль состоялась в Запорожской области, а видео снимали бойцы 128-й горно-штурмовой бригады.
A tank duel.— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 20, 2023
A Ukrainian T-64BV knocked down the occupiers' T-72B3 at close range.
🎥 128th Mountain Assault Brigade pic.twitter.com/9TPB098aAZ