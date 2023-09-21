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СМИ: Украинская бронетехника впервые прорвала и пересекла «линию Суровикина»

  • 21.09.2023, 9:58
  • 7,902
СМИ: Украинская бронетехника впервые прорвала и пересекла «линию Суровикина»

В прорыв пошли бронированные машины Stryker, БМП Marder и БТР MaxxPro.

Украинская тяжелая техника впервые преодолела российские укрепления первой «линии Суровикина» в районе села Вербовое в Запорожской области.

Об этом пишут OSINT-аналитики, которые делают вывод по опубликованному видео российских атак по украинской тяжелой технике.

Из видео, которое геолоцировал твиттер-аккаунт imi (m), следует, что тяжелая техника впервые преодолела противотранспортный ров и «зубы дракона» на этом направлении, пишет Джордж Баррос.

Как отмечает военный аналитик Роб Ли, оборонительную линию прошли бронированные машины Stryker, БМП Marder и БТР MaxxPro.

Баррос отметил, что украинская техника на видео, скорее всего, ехала по проселочной дороге, которая, видимо, была сохранена при строительстве рва и прокладывании линии с «зубами дракона».

Это, вероятно, указывает на то, что ВСУ могли разгромить российскую оборону на этом участке, добавляет эксперт.

Продвижение украинской тяжелой техники в этом районе — значительное развитие ситуации на фронте, отметил Роб Ли.

Вероятно, украинские силы готовятся к новому наступлению, считает Баррос.

Украинские войска впервые преодолели оборонительные сооружения в районе Вербового в конце августа.

В начале сентября ВСУ удалось расширить брешь в российской обороне.

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