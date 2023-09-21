«Такое количество впечатлений тяжело уместить в багаж и измерить килограммами» 1 21.09.2023, 10:27

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Индия глазами белоруски.

Мы стоим на одной из узких улочек Старого Дели, оглушенные шумом большого города, пишет корреспондент onliner.by Светлана Белоус. Над головой тянется вереница проводов, а по обеим сторонам улицы бойко идет торговля. Вот мужики тащат огромную телегу, доверху заваленную мешками. Тут же по своим делам прогуливается бычок, заглядывая в местные лавки. А рядом молодой индиец артистично готовит чай в черной от накипи кастрюльке. За несколько часов в Старом городе получаешь такое количество впечатлений, что потом их тяжело уместить в багаж и измерить килограммами. Мы упаковали эмоции в буквы и начинаем серию материалов про Индию. Сегодня покажем туристический Дели — со всеми его ужасами и прелестями.

Почему Индия?

Тут все просто. В начале августа «Белавиа» запустила регулярный рейс в Дели, сделав экзотику для белорусов чуть более доступной. Перелет прямой — в пути 6 часов 40 минут. Это всего на час больше, чем в привычную многим Турцию.

Цены на полеты в Азию вполне адекватные: билет туда-обратно по тарифу Smart стоит в пределах 2000 рублей, или $600 с небольшим. И расписание выглядит удобным: стартуешь после рабочего дня в пятницу, возвращаешься через неделю в субботу утром. Остаются выходные, чтобы отлежаться, научиться заново есть приборами (а не руками) и вспомнить, для чего придуман пешеходный переход.

Остановить желание паковать чемоданы может разве что волна негатива, которой окружена Индия. Чем вообще заниматься в шумном мегаполисе Дели? Там же нет моря — наверное, грязно и душно? Одни машины, коровы и мусор кругом? Легко отравиться? Могут ограбить и изнасиловать? Не беремся говорить, что все перечисленное — чушь, а Индия — это почти Швейцария, но ужасы явно преувеличены. Давайте обо всем по порядку.

Что с визами?

Белорусам виза в Индию нужна, но не волнуйтесь: добыть ее гораздо проще, чем шенген. Посредники не понадобятся: нужно заполнить анкету на получение электронной визы на официальном сайте и оплатить сбор — с июля по март e-visa стоит $25, а с апреля по июнь — $10. Из документов подготовьте скан паспорта и фото.

Судя по туристическим чатам, одобряют e-visa почти всем, кроме журналистов и блогеров (тут есть нюансы). Официально заявку рассматривают 72 часа, но обычно положительный ответ приходит на почту уже на следующие сутки. По ссылке визу нужно распечатать и показать работникам в аэропорту. Все интуитивно понятно.

Когда лучше лететь?

Мы прилетели в Индию в начале сентября и сразу же окунулись в жару под +40 градусов (днем было +37—38). По рассказам местных, это аномальная ситуация — обычно с началом осени печет уже не так сильно. Туристическим сезоном считается период с октября по март, когда днем воздух нагревается до комфортных +25, не больше. Правда, ночи зимой достаточно холодные, поэтому важно искать отель, где есть кондиционер или обогреватель.

Летом находиться в Индии тяжело. Даже местные предпочитают прятаться в кондиционированных помещениях, что уж говорить про изнеженных прохладным летом белорусов. Лично мы были психологически готовы к жаре, поэтому переносили ее стоически. Померзнуть еще успеем.

Теперь про качество воздуха. Как и во всех индийских городах, в Дели очень плотный трафик, зато в черте города мало промышленных предприятий и на удивление много зелени. Вообще, количество деревьев стало впечатлением номер один в Индии. Гиды любят повторять, что их столица «самая зеленая в мире». И это похоже на правду — город просто утопает в деревьях, дышится легко. Застройка в основном малоэтажная, что визуально добавляет городу пространства и воздуха. Небоскребы тоже есть, но в отдаленных районах и пригородах.

Что посмотреть в Дели?

На достопримечательности столицы мы выделили три полных дня, но по-хорошему нужно закладывать больше. Во-первых, город сам по себе огромный (почти 35 млн жителей), расстояния приличные, пешком центр точно не обойти. А во-вторых, здесь действительно много красивых памятников архитектуры, причем из разных культур — исламская, индийская, британская.

Сориентироваться в огромном списке нам помогла белоруска, которая уже пять лет живет с семьей в Дели. Сузанна ведет свой блог про Индию и очень грустит, когда город показывают как «одну большую трущобу». Она советует отложить Старый город с его аутентичностью на третий-четвертый день поездки и начать с Нового Дели. Тогда получится плавное погружение в Индию.

Вот вариант маршрута на три дня (но можно растянуть все это на неделю).

День первый

Индия — это идеальное место для того, чтобы начать коллекционировать объекты, внесенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Начнем с самого высокого кирпичного минарета в мире — это Qutub Minar.

Минарет был основан первым исламским правителем Индии в Средние века. И он отлично сохранился до нашего времени (хотя верхнюю часть переделывали после землетрясений). Только взгляните, какие красивые орнаменты украшают башню.

Рядом находятся одна из старейших индийских мечетей и железная колонна, которая была отлита еще до нашей эры. А сама территория комплекса очень ухоженная и приятная для прогулок — именно таким со старта лучше увидеть Дели.

Будьте готовы, что вход в комплекс для туристов-иностранцев стоит в 15 раз дороже, чем для местных (это нормальная практика для Индии). Зато нам нигде не приходилось стоять в очередях, потому что для иностранцев предусмотрен отдельный вход.

600 рупий (около $7) — стандартная цена за билет для иностранцев

От минарета очень легко добраться до двух красивейших делийских храмов. Один из них построен сикхами — на карте будет обозначен как Gurudwara Bangla Sahib. Пропускать это место ни в коем случае нельзя: оно очень атмосферное.

Вообще, последователей сикхизма в Индии немного, и бо́льшая часть из них живут в штате Пенджаб. Но на улицах Дели они тоже встречаются и сразу бросаются в глаза благодаря своему необычному внешнему виду. Мужчины носят бороды и никогда не стригут волосы, поэтому прячут их в тюрбан. А еще они обязаны носить с собой деревянный гребень, металлический браслет и кинжал. Выглядят воинственно (собственно, они и считаются «воинами» по рождению).

Сикхи годами делают хорошее дело — они бесплатно кормят тысячи людей, причем разных конфессий. Подробнее о том, как выглядит большая храмовая столовая, мы расскажем в одном из следующих материалов.

Совсем недалеко от Гурудвара находится известный индуистский храм — Shri Laxmi Narayan Temple. Издалека он похож на игрушечный дворец, но это важное место для паломников со всей страны. На открытии когда-то присутствовал сам Махатма Ганди, и его условием было, чтобы сюда могли приходить верующие независимо от конфессии. Для понимания: в Индии сейчас 80% населения — это индуисты, 12% — мусульмане, сикхов и христиан — по 2%, а буддистов — меньше 1%.

Когда очиститесь от всех грехов и плохих намерений, можно заглянуть на тусовку к обезьянам. Они живут в разных точках города и иногда даже заглядывают к местным на балконы. Подходить близко к уличным обезьянам наши проводники по Дели категорически не рекомендовали. Кормить — тем более: заберут все, что есть, и прихватят с собой еще вашу сумку или очки. В общем, смотрим издалека и ни в коем случае не провоцируем.

Вечером первого дня хорошо бы добраться до знаменитых Ворот Индии, где туристы стараются непременно зачекиниться и сделать селфи. По сути, это огромная триумфальная арка, не стоит ожидать от этого места вау-эффекта. Зато здесь ощущается некое подобие Европы — можно прогуляться в парке рядом, поесть мороженого, вечером включается красивая подсветка.

Знаменитые ворота построили в 1931 году в честь индийских солдат, которые погибли во время Первой мировой

Напротив ворот Индии светится президентский дворец — действующая резиденция. В этом районе всегда много полиции, поэтому туристы могут спокойно гулять даже ночью.

День второй

Чтобы наполнить Instagram красивыми фоточками, советуем съездить в Lotus Temple. Храм построен относительно недавно (около 40 лет назад), но прочно обосновался во всех путеводителях благодаря необычной форме — в виде лепестков лотоса. По задумке создателей, сюда могут приходить молиться представители всех религий. Но есть условие: по территории можно гулять только босиком.

Вообще, это правило касается многих храмов в Индии, так что брезгливость лучше оставить в аэропорту. Мы успокаивали себя тем, что на солнце погибают все ненужные бактерии. Повторяем 10 раз вместо медитации — и больше не думаем о плохом.

После этого можно поехать на храмовую улицу, где по обеим сторонам дороги расположился огромный комплекс Chhatarpur Temple. Он объединяет около 20 больших и маленьких храмов и считается вторым по величине в Индии (про первый еще расскажем). Все постройки на этой улице современные, но погулять здесь все равно интересно. И вход абсолютно бесплатный.

Здесь же находится гигантская статуя индуистского бога обезьян Ханумана — высотой более 20 метров. Вот он приветствует вас — улыбается.

А по этой фотографии можно оценить масштабы.

Пока вы еще окончательно не устали от храмов, расскажем про самый большой из них в Дели — это Akshardham Temple. Строили его пять лет, потратили $500 млн. В итоге комплекс вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый грандиозный индуистский храм в мире.

Акшардхам — это индийский новодел. Официально открылся в 2005 году

Вход в Акшардхам бесплатный, но есть особенность: на территории запрещена любая съемка. Телефоны и фотоаппараты придется сдать при досмотре, поэтому красивых фотографий здесь не получится. Но отзывы очень хорошие, туристы впечатляются. По вечерам показывают лазерное шоу.

Мы ограничились фото с улицы и вместо посещения очередного храма решили посмотреть местные прачечные. Весь процесс стирки происходит под открытым небом: мужчины загружают белье в металлические стиральные машины, а затем полощут его руками в огромных тазиках, развешивают на веревках и сушат — как мы с вами на балконе.

Обслуживают в таких прачечных в основном отели, но можно договориться и на индивидуальную стирку. Для нас комплект постельного белья работники были готовы постирать за доллар, футболку — за полдоллара.

Выглядит такая прачечная очень атмосферно, но когда замечаешь подростков, то становится грустно. Ребята работают с шести утра и до девяти вечера вместо учебы в школе. Зарабатывают что-то около $130 плюс получают бесплатную еду. Это тоже часть Индии, которую обязательно нужно прочувствовать туристу.

День третий

Нам не рекомендовали ходить в Старый город в выходные, потому что по субботам и воскресеньям там «просто жесть». Мы послушались и дождались понедельника. И все равно были в шоке от количества людей и хаотичного движения рикш.

В Старом городе можно увидеть законсервированную Индию — такую, какой она была много лет назад. Здесь все по-настоящему, это не туристический аттракцион. Вот почему так легко закрыть глаза на мусор, шум и общую неустроенность и только без конца повторять про себя «Как же это красиво…».

Главный рынок Старого города называется Chandni Chowk. Здесь можно купить все что угодно — от чая и специй до свадебных нарядов. Говорят, некоторые магазинчики сегодня оцениваются в миллион долларов. На сухофруктах и орехах делаются большие деньги, хотя по внешней картинке поверить в это сложно.

Чтобы привезти товар на рынок, местные пользуются телегами или тащат мешки прямо на головах. Такое здесь никого не удивляет.

А это знаменитые вереницы проводов в Индии. Говорят, электрики уже давно не разбираются, что и куда ведет, поэтому при ремонте просто каждый раз бросают новый кабель.

Основной транспорт на узких улочках — велорикши. Для туристов это популярное развлечение. Рекомендуем покататься: помогает прочувствовать весь масштаб безумия.

В такой обстановке индийцы не забывают про еду: жарят лепешки, варят любимый чай с молоком и специями — масала. Наблюдать за тем, как его готовят в огромных кастрюльках, — отдельный вид удовольствия.

Готовы затестить? Про индийские напитки и кухню у нас будет отдельный материал — поделимся лайфхаком, как все попробовать и не отравиться.

Коров на рынке мы не увидели, прогуливался только один гордый бычок. Но позже мы не раз наблюдали священных животных в разных районах Дели — особенно там, где плохо убирают мусор. Для понимания: по улицам Индии гуляют уже старые и непродуктивные коровы, которых отпускают фермеры. Здесь они как бездомные собаки, сами находят себе пропитание.

Есть ли у людей на картинках ниже дом и нормальная еда, мы не знаем. Часто местные просто ложатся на землю, чтобы поспать днем, — это такая сиеста.

Находиться долго в Старом городе невозможно: очень быстро устаешь от происходящего. Поэтому после обеда советуем снова переключиться на архитектуру. Можно спрятаться от шума в ближайшей мечети Jama Masjid — самой большой в Индии. Это наследие великих моголов, которые правили здесь несколько веков.

Мечеть в центре Дели заложил в XVII веке пятый император Шах-Джахан — тот самый правитель, который построил Тадж-Махал

Здесь мусульманские императоры молились, а резиденцией для них долгое время был Красный форт. Он тоже находится в Старом Дели и выглядит впечатляюще. Говорят, тот самый Шах-Джахан по пять раз в день ездил на слоне из форта в мечеть, чтобы совершить намаз.

Из знаменитого мусульманского наследия в Дели также очень хорошо сохранилась усыпальница Хумаюна — второго императора из монгольской династии. Опять же гробница входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ставим галочку. Судя по отзывам, некоторых туристов этот комплекс впечатляет не меньше, чем Тадж-Махал. В целом они очень похожи (только Тадж сделан из белого мрамора). Если у вас нет лишних пары дней, чтобы съездить к знаменитому мавзолею (это пять часов от Дели), можно вполне ограничиться усыпальницей Хумаюна.

Похожие гробницы, только совсем бесплатно, можно посмотреть в садах Лоди (Lodi Gardens). Это большой и красивый парк в Дели, где можно восстановить силы после всего увиденного в Старом городе. Цветущие магнолии, ухоженные газоны, урны для раздельного сбора мусора — все это в Индии есть, если знать, куда ехать.

Убеждаемся, что Дели может быть очень разным — все зависит от того, что вы хотите увидеть и сохранить на фото.

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