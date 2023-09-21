Белорусский врач: Детей с нарушениями зрения стало вдвое больше за 15 лет 2 21.09.2023, 10:09

Медик отметила максимальное время пользования гаджетами для дошкольников.

Число случаев нарушения зрения у дошкольников в Беларуси за последние 15 лет увеличилось более чем в 2 раза, сообщает БелТА со ссылкой на завкафедрой гигиены и медицинской экологии БелМАПО доктор медицинских наук, профессор Елену Гузик.

По ее словам, на здоровье детей влияют три фактора – гиподинамия, несбалансированное питание и недостаточное количество часов, отданных сну. Но главный враг зрения все же современные электронные гаджеты.

«Когда мы работаем с компьютером или телефоном, нашему органу зрения приходится напрягаться, и за счет этого у нас развиваются различные нарушения зрения», - отметила Елена Гузик.

По ее словам, с экрана компьютера или телефона идет дополнительный синий свет, который неполезен для здоровья и повышает вероятность возрастной регенерации сетчатки. А вечером этот свет блокирует выработку мелатонина, что нарушает ночной сон и циркадные ритмы.

Елена Гузик рассказала о мерах профилактики заболеваний глаз у детей. Для школьников – это компьютер с большим экраном и удобное рабочее место, а также работа за электронными приборами только при общем свете.

Время работы за электронными приборами с 6 до 12 лет - не больше 2 часов (10 минут работает – 20-30 минут перерыв). Старше 12 лет - 3,5 часа (30-45 минут работает – 45-60минут перерыв). До 2 лет детям вообще не рекомендуется ни телефон, ни компьютер. Старше 2 лет может быть до часа в день, но лучше меньше.

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