закрыть
21 сентября 2023, четверг, 10:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусский врач: Детей с нарушениями зрения стало вдвое больше за 15 лет

2
  • 21.09.2023, 10:09
Белорусский врач: Детей с нарушениями зрения стало вдвое больше за 15 лет

Медик отметила максимальное время пользования гаджетами для дошкольников.

Число случаев нарушения зрения у дошкольников в Беларуси за последние 15 лет увеличилось более чем в 2 раза, сообщает БелТА со ссылкой на завкафедрой гигиены и медицинской экологии БелМАПО доктор медицинских наук, профессор Елену Гузик.

По ее словам, на здоровье детей влияют три фактора – гиподинамия, несбалансированное питание и недостаточное количество часов, отданных сну. Но главный враг зрения все же современные электронные гаджеты.

«Когда мы работаем с компьютером или телефоном, нашему органу зрения приходится напрягаться, и за счет этого у нас развиваются различные нарушения зрения», - отметила Елена Гузик.

По ее словам, с экрана компьютера или телефона идет дополнительный синий свет, который неполезен для здоровья и повышает вероятность возрастной регенерации сетчатки. А вечером этот свет блокирует выработку мелатонина, что нарушает ночной сон и циркадные ритмы.

Елена Гузик рассказала о мерах профилактики заболеваний глаз у детей. Для школьников – это компьютер с большим экраном и удобное рабочее место, а также работа за электронными приборами только при общем свете.

Время работы за электронными приборами с 6 до 12 лет - не больше 2 часов (10 минут работает – 20-30 минут перерыв). Старше 12 лет - 3,5 часа (30-45 минут работает – 45-60минут перерыв). До 2 лет детям вообще не рекомендуется ни телефон, ни компьютер. Старше 2 лет может быть до часа в день, но лучше меньше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид
Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер