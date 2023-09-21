Песков — инопланетянин? 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

21.09.2023, 10:26

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Пресс-секретарь Кремля «закинул астрал на Джомолунгму».

Такое впечатление, что пресс-секретарь Дмитрий Песков - инопланетянин, прибывший к нам с Марса.

Или же Дмитрий Сергеевич - некий философ, «закинувший астрал на Джомолунгму» и вдруг вернувшийся в мир рассуждать о его судьбах. Увидевший, что творится и воскликнувший: «Ба!»

Сегодня Песков сообщил: «Весь мир изобилует конфликтами, когда международное право попрано».

Так ваш же шеф вместе с Лавровым, Шойгу, Патрушевым и другими международное право и попрали, устроив «спецоперацию» в Украине! Вы же, Дмитрий Песков, не сторонний наблюдатель, а соучастник конфликта.

И не надо списывать на «весь мир». Знаем мы эти изворотливые фокусы советской партийной номенклатуры. «Мы – как все». «Мы ничего необычного не делаем».

Вы в первых рядах, вы застрельщики, пионеры, горнисты и барабанщики уничтожения международного права. Кстати, именно по этой причине, великого геополитика ждут в Гааге. Именно из-за обвинений в попрании им международного права.

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