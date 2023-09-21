закрыть
21 сентября 2023, четверг, 10:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Песков — инопланетянин?

1
  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 21.09.2023, 10:26
  • 2,612
Песков — инопланетянин?

Пресс-секретарь Кремля «закинул астрал на Джомолунгму».

Такое впечатление, что пресс-секретарь Дмитрий Песков - инопланетянин, прибывший к нам с Марса.

Или же Дмитрий Сергеевич - некий философ, «закинувший астрал на Джомолунгму» и вдруг вернувшийся в мир рассуждать о его судьбах. Увидевший, что творится и воскликнувший: «Ба!»

Сегодня Песков сообщил: «Весь мир изобилует конфликтами, когда международное право попрано».

Так ваш же шеф вместе с Лавровым, Шойгу, Патрушевым и другими международное право и попрали, устроив «спецоперацию» в Украине! Вы же, Дмитрий Песков, не сторонний наблюдатель, а соучастник конфликта.

И не надо списывать на «весь мир». Знаем мы эти изворотливые фокусы советской партийной номенклатуры. «Мы – как все». «Мы ничего необычного не делаем».

Вы в первых рядах, вы застрельщики, пионеры, горнисты и барабанщики уничтожения международного права. Кстати, именно по этой причине, великого геополитика ждут в Гааге. Именно из-за обвинений в попрании им международного права.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид
Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер