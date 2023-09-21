Леонардо да Винчи был не прав: ученые нашли ошибку в известной теории изобретателя 1 21.09.2023, 10:38

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Леонардо да Винчи

Исследователи проверили «Правило деревьев».

На протяжении веков идеи изобретателя, ученого и художника Леонардо да Винчи считаются гениальными и слишком точными для своего времени. Но, похоже, одна из идей гения оказалась ошибочной, пишет ScienceAlert.

Речь идет об объяснении да Винчи того, как растут все деревья на Земле. Изобретатель постулировал, что все ветви дерева на каждой ступени его высоты равны по толщине стволу, сложенные вместе.

Такая идея, по мнению ученого, должна была объяснить, как деревья сопротивляются ветру и другим стихиям. Но новое исследование двух ученых биологов показало, что такое утверждение не проходит проверку на микроскопическом уровне.

Проблема в теории да Винчи была в том, что он смотрел на деревья только снаружи, но не на внутреннюю часть, где вода всасывается во внутренние трубки, называемые ксилемой.

Размер данных каналов водопроводной системы деревьев – это то, что больше все интересовало исследователей Стюарта Соппа и Рубена Вальбуэну, соавторов вышедшей научной статьи. Они проверяли модели роста деревьев, чтобы лучше понять восприимчивость деревьев к засухе, а также их вклад в накопление углерода.

«Многие биологические модели черпали вдохновение из правила Леонардо для того, чтобы смоделировать не только внешние ветвления растений, но и их внутренних сосудистых систем, несмотря на то, что доказательств у теории было мало», — говорится в новом исследовании.

Исследователи считают, что водные каналы деревьев не могут соответствовать «Правилу деревьев» Леонардо да Винчи. Сопп и Вальбуэн, основываясь на внутренней гидравлике деревьев, предположили, что сосудистые каналы расширяются по мере того, как ветки утончаются ближе к верхушкам деревьев. Это дает возможность дереву поддерживать достаточную силу втягивания воды вверх по стволу.

Также такая модель роста экономит количество углерода, которое используется для создания энергоэффективной сосудистой системы. Именно она распределяет воду и питательные вещества по дереву, от корней до самых кончиков листьев.

«Мы хотели найти соотношение, которое можно было бы использовать для оценки биомассы деревьев и углерода в лесах. Полученное новое соотношение поможет рассчитать глобальное улавливание углерода деревьями», — подчеркивают авторы исследования.

Их теория также подтверждает уже существующую теорию метаболического масштабирования. Также она может объяснить, почему большие деревья более восприимчивы к засухе, и в следствие чего, более уязвимы к изменению климата.

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