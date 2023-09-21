Погружение в коматоз Александр Сотник

21.09.2023, 10:43

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Рамзан Кадыров

Россия вместе с Кадыровым может «опригожиться» в любой момент.

Кадыров может опригожиться в любой момент, но пока еще жиринуется. У ЦКБ было замечено скопление горной челяди, приближенной к путло-пехотинцу. Правда, на нее цыкнули из Кремля, отдав команду не отсвечивать столь явно, топчась у здания реанимации – и они рассосались, но продолжают бдеть. По пещере ползают тяжелые слухи, что Дон-дон мог быть отравлен каким-то нетипичным ядом, от которого излечиться невозможно. И что за этим отравлением могут стоять некие силовики, раскачивающие путинскую конструкцию. На фоне усталости изрядно потрепанных фашистских элиток и объявления войны чубайсятине такой вариант весьма возможен. Путин, подобно Пригожину, даже летать стал на двух самолетах, пытаясь запутать плешивые следы в воздухе. Так, при возвращении из Сочи в Москву вечером в воскресенье он использовал два своих борта с интервалом в полчаса. Именно таким приемом пользовался Пригожин, которого в итоге все равно уронили. Теперь пригожинское проклятие нависло над плешивцем. Правда, у него еще есть бронепоезд, на котором он может рассекать просторы людоедни. Ведь все равно невыездной, а рожденная шмыгать по подворотне крыса плохо подходит на роль даже летучей мыши. Изгойство вождя ожидаемо экстраполируется и на всех глубинариев. Их самодовольные имперские рожи больше не хотят видеть в Европе. Для того и поставили заслон автомобилям с российскими номерами, которые еще недавно перлись в Европу как ни в чем не бывало. Визг в пещере поднялся неимоверный, но, по большому счету, чем может ответить мохнатая братва? На их проклятые богом болота никто не едет. Остаётся только фокусироваться на иностранцах в целях расширения пула заложников для дальнейшего обмена. Удалось ведь вызволить ублюдка Бута, обменяв на баскетболистку Бриттни Грайнер, которой «пришили» контрабанду наркотиков? И пока иностранцы еще попадаются в пещере – методы государственного террора будут работать.

А пока в России готовятся к генеральному переучреждению крысы. Даже Венедиктова готовы подтянуть к этому делу, чтобы блохастая спец-мочалка представила «оппозиционно-либеральный фланг». Кремлятина откровенно глумится над мемом «лысый – волосатый», предлагая попробовать сунуть в пенек за циничного спец-иноагента. При этом все спойлеры будут нарочито возрастными, чтобы на их фоне Путло не казалось дряхлым карликом. Дебаты, скорее всего, тоже пройдут между спойлерами, ибо не царское это дело. Так что лысый папа Зю будет мочить красненьким либерального иноагента Веника, а тот – снисходительно отбиваться молитвенничком священной либерды.

Зрелище получится унылым, с привкусом тухлятины, но других пеньковых клоунов у фашистской пещеры для вас нет. Наслаждайтесь тем, что осталось. Зато уже сейчас можно сказать точно: Ютуб до дня голосоёвища в пещере не заблокируют, потому что вся лопоухая паства Веника тусуется именно там. Именно ей и будет лить в уши свою ссанину бородатый педикулезник. Вместе со всеми Плющевыми, Наками и прочими «Живыми гвоздями», как спец-занозами, застрявшими в гуглятине. Впрочем, сам Веник пока что отбрехивается от предложения, но может и передумать. У спецухи морковок много: могут такую повесить перед многогрешной бородой, что не сможешь отказаться, а то приедет доктор и побреет перед похоронами. Пригожину вообще брить было нечего, и то – отпели. А глядя на коматозника Кадырова – профессура кочевряжиться не советует.

В то время, как часть системы демонстрирует стремление к перезагрузке с налаживанием хоть каких-нибудь контактов с Западом и остановкой войны, Путин предлагает системе погружение в длительный коматоз. С затяжной войной на истощение, с тоталитаризмом и изоляцией, с одичанием и отставанием навсегда. Губернатор американского штата Вашингтон Джей Инсли подписал документ, который вводит запрет на продажу и регистрацию легковых машин и легких грузовиков с бензиновыми и дизельными двигателями начиная с 2030 года.

И можете не сомневаться, что этот процесс уже не остановить. Это означает, что эпоха стран-бензоколонок уйдет в прошлое уже через несколько лет, а пещера останется только с престарелым диктаторишкой Путиным да переписанными учебниками истории, изобилующими мифами про Ломоносовых и Менделеевых, Циолковских и Поповых, Курчатовых и Королевых. В обнимку с пустотой настоящего и небытием будущего. Любая живая мысль смертельна для диктатуры, поскольку подвергает сомнению ее безальтернативность. Да любая жизнь, собственно, уже зачищена, а сама пещера вместе с населением отмораживается и деградирует с каждым днем все больше. И нет такого сценария, который смог бы вернуть ее к условиям жизни по-человечески. Война сожгла последние мосты. В случае переучреждения Путина Россию ждет прозябание еще на несколько лет – до состояния северного побратима КНДР, куда так хотела попасть Чулпан Хаматова, но почему-то предпочла Пхеньяну Ригу. Но даже затяжную войну Россия не сможет вести бесконечно, и выдохнется через год-полтора. Удерживать власть в радиусе 101 километра от Кремля и своих резиденций Путин еще какое-то время сможет, но остальная пещера, подвывая от истощения, будет вымирать и фрагментироваться. И укокошат ее, как и любую империю, варвары. Только не пришлые, а свои.

Александр Сотник sotnik-tv.com

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