закрыть
21 сентября 2023, четверг, 10:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия ударила ракетой по общежитию в Херсоне, когда люди еще спали

  • 21.09.2023, 10:48
Россия ударила ракетой по общежитию в Херсоне, когда люди еще спали

Есть погибшие и раненые.

Ночью 21 сентября российские террористы обстреляли жилые кварталы Херсон. В результате преступных действий россиян среди мирных жителей есть погибшие и раненные.

По состоянию на 8:30 известно о трех погибших – женщине и двух мужчинах. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин и пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

В ОВА заявили, что российские оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Херсона около 3:40 ночи. Вражеские снаряды попали в здание общежития, когда люди еще спали. В результате теракта погибло три человека.

Также среди мирных жителей есть раненные. С места обстрела 61-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. В больницу доставили двух женщин 44 и 57 лет, а также 49-летнего мужчину. У них травмы средней тяжести. Кроме того, 81-летняя местная жительница получила медицинскую помощь на месте.

В областной прокуратуре сообщили, что кроме общежития также повреждены жилые дома, автотранспорт и линии электропередач. Правоохранетили уточнили, что россияне били по мирным жителям из артиллерии. Под прицельный огонь террористов попали жилые дома, а также нежилые помещения и одно из учебных заведений областного центра.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают меры по документированию преступления, совершенного представителями вооруженных сил государства-агрессора.

Напомним, утром 21 сентября российские террористы устроили массированную воздушную атаку на Украину. В Черкасской, Хмельницкой, Винницкой областях, а также в Ривне и Киеве во время воздушной тревоги сработала ПВО, а в Харькове и во Львовской области прогремели взрывы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид
Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер