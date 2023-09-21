Россия ударила ракетой по общежитию в Херсоне, когда люди еще спали 21.09.2023, 10:48

Есть погибшие и раненые.

Ночью 21 сентября российские террористы обстреляли жилые кварталы Херсон. В результате преступных действий россиян среди мирных жителей есть погибшие и раненные.

По состоянию на 8:30 известно о трех погибших – женщине и двух мужчинах. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин и пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

В ОВА заявили, что российские оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Херсона около 3:40 ночи. Вражеские снаряды попали в здание общежития, когда люди еще спали. В результате теракта погибло три человека.

Также среди мирных жителей есть раненные. С места обстрела 61-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. В больницу доставили двух женщин 44 и 57 лет, а также 49-летнего мужчину. У них травмы средней тяжести. Кроме того, 81-летняя местная жительница получила медицинскую помощь на месте.

В областной прокуратуре сообщили, что кроме общежития также повреждены жилые дома, автотранспорт и линии электропередач. Правоохранетили уточнили, что россияне били по мирным жителям из артиллерии. Под прицельный огонь террористов попали жилые дома, а также нежилые помещения и одно из учебных заведений областного центра.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают меры по документированию преступления, совершенного представителями вооруженных сил государства-агрессора.

Напомним, утром 21 сентября российские террористы устроили массированную воздушную атаку на Украину. В Черкасской, Хмельницкой, Винницкой областях, а также в Ривне и Киеве во время воздушной тревоги сработала ПВО, а в Харькове и во Львовской области прогремели взрывы.

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