В Кемеровской области РФ студенты неоднократно поджигали релейные шкафы на железной дороге 21.09.2023, 10:54

«Диверсантами» оказались учащийся колледжа и его 23-летняя девушка.

В Кемеровской области студент политехнического колледжа и его 23-летняя девушка признались в массовых поджогах релейных шкафов, постов секционирования контактной сети и вагонов-цистерн. Об этом пишет Baza.

Молодых людей задержали еще в апреле 2023 года при попытке поджога релейных шкафов на 3593-м километре Западно-Сибирской железной дороги. На них было возбуждено дело по уничтожению чужого имущества.

Позже следователи установили, что они причастны и к другим поджогам. По данным следствия, в марте 2023 года они подожгли шкаф недалеко от местного нефтеперерабатывающего завода. Спустя несколько дней они подожгли пост секционирования контактной сети. Через пару дней подожгли вагон-цистерну, стоящую на станции «Анжерская». В апреле они подожгли пост секционирования контактной сети на станции «Томск-1».

На девушку с парнем возбуждено несколько уголовных дел по статье «диверсия».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».