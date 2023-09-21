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В Кемеровской области РФ студенты неоднократно поджигали релейные шкафы на железной дороге

  • 21.09.2023, 10:54
В Кемеровской области РФ студенты неоднократно поджигали релейные шкафы на железной дороге

«Диверсантами» оказались учащийся колледжа и его 23-летняя девушка.

В Кемеровской области студент политехнического колледжа и его 23-летняя девушка признались в массовых поджогах релейных шкафов, постов секционирования контактной сети и вагонов-цистерн. Об этом пишет Baza.

Молодых людей задержали еще в апреле 2023 года при попытке поджога релейных шкафов на 3593-м километре Западно-Сибирской железной дороги. На них было возбуждено дело по уничтожению чужого имущества.

Позже следователи установили, что они причастны и к другим поджогам. По данным следствия, в марте 2023 года они подожгли шкаф недалеко от местного нефтеперерабатывающего завода. Спустя несколько дней они подожгли пост секционирования контактной сети. Через пару дней подожгли вагон-цистерну, стоящую на станции «Анжерская». В апреле они подожгли пост секционирования контактной сети на станции «Томск-1».

На девушку с парнем возбуждено несколько уголовных дел по статье «диверсия».

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