«Беларусбанк» ввел ограничения по некоторым вкладам
- 21.09.2023, 10:56
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Причины принятия такого решения банк скрывает.
«Беларусбанк» с 27 сентября приостанавливает прием новых и пополнение открытых ранее некоторых срочных банковских вкладов в долларах.
Речь идет о следующих депозитах:
- срочный безотзывный банковский вклад «Большие возможности» со сроком хранения 6 месяцев;
- срочный безотзывный банковский вклад «Безотзывный для нерезидентов» со сроком хранения 6 месяцев;
- срочный безотзывный банковский вклад «Большие возможности онл@йн» со сроком хранения 6 месяцев.
О причинах принятия такого решения банк не сообщает.