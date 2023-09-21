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«Беларусбанк» ввел ограничения по некоторым вкладам

  • 21.09.2023, 10:56
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«Беларусбанк» ввел ограничения по некоторым вкладам

Причины принятия такого решения банк скрывает.

«Беларусбанк» с 27 сентября приостанавливает прием новых и пополнение открытых ранее некоторых срочных банковских вкладов в долларах.

Речь идет о следующих депозитах:

- срочный безотзывный банковский вклад «Большие возможности» со сроком хранения 6 месяцев;

- срочный безотзывный банковский вклад «Безотзывный для нерезидентов» со сроком хранения 6 месяцев;

- срочный безотзывный банковский вклад «Большие возможности онл@йн» со сроком хранения 6 месяцев.

О причинах принятия такого решения банк не сообщает.

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