Загрустил пропагандист, загрустил «военкор» Андрей Окунь

21.09.2023, 11:06

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Азербайджан устроил России информационное похмелье.

Грустил пропагандист, грустил Z-военкор. Они смотрели на пляшущих азербайджанцев, вглядывались в их ликующие лица и не могли отделаться от мысли: «Это мы должны были так!»

То, как российские военные пропагандисты описывали «спецоперацию» Азербайджана в Карабахе, заслуживает отдельного внимания. Там были и «стремительные броски», и «точные удары», и успешное подавление противника по всей линии соприкосновения. Азарт и давно забытая лихость в формулировках вернулись в строй.

Такой была массовая сублимация: люди, полтора года желавшие видеть и описывать стремительную победу, наконец получили возможность. Трагедия лишь в том, что, описывая Азербайджан, они явно думали о России.

Каково интересно теперь их информационное похмелье. Наверняка, смотреть на нашу «спецоперацию», по-идиотски длинную и до сих пор бесцельную, до тошноты противно. «Алиев-то справился за сутки, а мы все мнемся, топчемся на одном месте».

А еще Песков этот с его вчерашним заявлением, как «Россия продолжает добиваться поставленных целей, проводя спецоперацию». Все-таки тяжела ноша пропагандиста, ох, как тяжела.

Андрей Окунь, t.me

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