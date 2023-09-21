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В пятницу водители смогут проехаться в минском транспорте бесплатно

  • 21.09.2023, 11:07
В пятницу водители смогут проехаться в минском транспорте бесплатно

А на аренду шеринговых велосипедов дадут скидку.

22 сентября жителям Минска разрешат ездить в городском транспорте, включая метро, без оплаты проезда при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспорта, сообщил Мингорисполком. Делается это в рамках акции «День без автомобиля».

Традиционно в Минске в этот день пройдет и акция «На работу на велосипеде». Будут организованы «энергетические и информационные пункты» у главного входа в Центральный ботанический сад, у «Минск-Арены» (со стороны велодорожки), пр. Дзержинского, 13 (паркинг), пр. Партизанский, 30.

«Здесь велосипедисты или другие участники движения, использующие экологический транспорт, смогут угоститься фруктами и получить информационные материалы о неделе мобильности и дне без автомобиля», — сообщил Мингорисполком.

Также в этот день дадут скидку на аренду шеринговых велосипедов двух компаний. А в районах Минска пройдут велопробеги.

Акция «День без автомобиля» проводится регулярно начиная с 2008 года.

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