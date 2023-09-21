закрыть
21 сентября 2023, четверг, 12:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ сожгли БМД полка РФ, расстреливавшего украинских военных в Иловайском котле

3
  • 21.09.2023, 11:20
  • 3,914
ВСУ сожгли БМД полка РФ, расстреливавшего украинских военных в Иловайском котле

Карма настигла оккупантов на Лиманском направлении.

Бойцы роты ударных беспилотников 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины сожгли вражескую боевую машину десанта (БМД) на Лиманском направлении. Она принадлежала 331 парашютно-десантному полку армии РФ, который в 2014 году устроил расстрел наших военных на выходе из Иловайска.

Об этом obozrevatel.com рассказали защитники 63-й омбр, а также предоставили видео мощный удар БПЛА по российской технике. «Одно удовольствие смотреть, как пылает вражеская техника», – прокомментировали бойцы.

Они отметили, что уничтоженная техника принадлежала оккупантам российского 331 парашютно-десантного полка – того самого, который в 2014-м расстреливал украинских защитников, колонной выходивших из Иловайска.

«В 2023-м бойцы 63-й бригады отомстили за павших побратимов. Предупреждаем оккупантов: либо сдавайтесь, либо бегите. Все остальные будут беспощадно уничтожены!» – предостерегли воины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид
Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер