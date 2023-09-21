ВСУ сожгли БМД полка РФ, расстреливавшего украинских военных в Иловайском котле 3 21.09.2023, 11:20

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Карма настигла оккупантов на Лиманском направлении.

Бойцы роты ударных беспилотников 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины сожгли вражескую боевую машину десанта (БМД) на Лиманском направлении. Она принадлежала 331 парашютно-десантному полку армии РФ, который в 2014 году устроил расстрел наших военных на выходе из Иловайска.

Об этом obozrevatel.com рассказали защитники 63-й омбр, а также предоставили видео мощный удар БПЛА по российской технике. «Одно удовольствие смотреть, как пылает вражеская техника», – прокомментировали бойцы.

Они отметили, что уничтоженная техника принадлежала оккупантам российского 331 парашютно-десантного полка – того самого, который в 2014-м расстреливал украинских защитников, колонной выходивших из Иловайска.

«В 2023-м бойцы 63-й бригады отомстили за павших побратимов. Предупреждаем оккупантов: либо сдавайтесь, либо бегите. Все остальные будут беспощадно уничтожены!» – предостерегли воины.

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