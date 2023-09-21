Правила современного этикета, которые все знают, но игнорируют: топ-18 21.09.2023, 11:20

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Следуя им вы заметите, как отношение к вам начнет изменяться в лучшую сторону.

Вероятно, вы ловили себя когда-то на мысли, что этикет – это свод странных правил для скучных людей. Но на самом деле это не так. Современный этикет формируется для того, чтобы в любой ситуации всем людям, так или иначе вступающим во взаимодействие, было комфортно.

И список из 18 пунктов, которые собрал «Обозреватель», является ярким тому доказательством. Попытайтесь воспользоваться этими правилами, и вы увидите, насколько удобнее станет вам и тем, кто вас окружает, даже в обычных бытовых ситуациях.

Не появляйтесь без уведомления

Появление нежелательных гостей – это всегда огромные хлопоты. Поэтому вежливые люди предупреждают о своем визите. Даже если им нужно зайти всего на минутку за какой-нибудь безделушкой. Не говоря уже о полноценных визитах. К счастью, возможностей предупредить о своем появлении сейчас море – можно хоть позвонить, хоть написать. Выбирайте способ, приемлемый для того человека, которого вы планируете посетить.

Не входите без стука

С того момента, когда человек в детском возрасте впервые переезжает в отдельную комнату от родителей, стучаться перед тем, как зайти к нему, становится обязательным правилом. Заходить внутрь можно только после того, как человек ответит на ваш стук.

Откладывайте телефон

Гаджеты сделали наше общение гораздо более хаотичным. Чтобы вернуть в живой разговор больше контакта, современный этикет рекомендует откладывать в это время телефон в сторону так, чтобы вы не могли заглядывать в его экран ежеминутно. Личное общение сейчас – настоящая роскошь. Так что наслаждайтесь ею сполна.

Знайте, как платить в ресторане

Если речь идет о деловом обеде или ужине, то оплата лежит на том, кто устраивает встречу. Во всех других случаях, включая свидание, это предмет договоренности между участниками.

Не опаздывайте

Современный ритм жизни очень и очень быстр. Поэтому один сдвиг на 5 минут в течение дня может разрушить массу планов куче людей. Поэтому уважайте время других и прилагайте все усилия, чтобы не опаздывать. Если все же появиться вовремя не выходит, обязательно предупреждайте, что прибудете позже оговоренного срока.

Вешайте трубку на кассе

Сколько раз вы видели ситуацию, как человек на кассе супермаркета, кинотеатра, аптеки и т.д. одновременно разговаривал по телефону и пытался расплатиться. А может, вы сами так поступаете? Пора прощаться с этой привычкой. Так вы проявляете неуважение к обслуживающему вас персоналу и к собственному собеседнику. Прервите разговор, сделайте нужное вам дело и перезвоните. Как правило, за это время ничего значительного не успевает произойти.

Не опускайтесь до чужого уровня

Когда кто-то груб с вами, может возникнуть соблазн ответить ему тем же. Это давняя практика. Но если до эпохи смартфонов только тот, кому вы нагрубили, мог узнать, что вы так умеете, теперь эффектные ссоры нередко становятся интересным онлайн-контентом. Вот вам еще одна веская причина всегда держать марку. Вам не нужна подобная слава. Даже на минутку.

Подписывайте открытки

Ручная подпись в современном мире – огромная редкость. Мы теперь гораздо чаще печатаем. Именно поэтому ее можно использовать как особый знак внимания. Поэтому в ситуации, когда открытка уместна, дарите именно подписанную от руки. Также можно носить с собой несколько пустых открыток, которые можно заполнять, когда вы хотите кого-то особенно тепло поблагодарить или доставить небольшую приятность.

Разговаривайте сидя

В бешеном темпе современной жизни сделать ради кого-то паузу – это большое проявление уважения. Поэтому, если вам нужно с кем-нибудь поговорить, выбирайте для этого ситуацию, где вы могли бы беседовать сидя. Это позволит вам видеть друг друга и как следует сосредоточиться на разговоре. К тому же, так вы не будете отвлекаться на что-либо другое.

Всегда спрашивайте, нужна ли людям помощь

Фразы поддержки типа «держись» или «все будет хорошо» пора навсегда оставить в прошлом. Они ничего не могут дать человеку, который переживает трудные времена. Замените их на фразы сочувствия и предложения помощи. «Очень сочувствую. Могу ли я тебе чем-нибудь помочь?», – согласитесь, это гораздо меньше похоже на дежурную отговорку.

Отвечайте оперативно

Мы живем в мире быстрой связи, поэтому медлить с ответом сейчас – проявлять невежливость. Если вы задержались с ответом на 48 часов на деловое сообщение и на 8 часов на личное, значит, вы уже совершенно точно опоздали. Конечно, исключением может быть ситуация, когда у вас не было доступа к связи вообще. В таком случае следует извиниться и объяснить свои обстоятельства. Но не злоупотребляйте таким объяснением, если оно ложно.

Используйте «волшебные» слова

Мы перестали замечать, как выбросили из собственного лексикона такие простые проявления вежливости, как слова «спасибо» или «извините». Однако свое магическое влияние на людей они не потеряли. Начните произносить их в каждой подходящей ситуации и вы заметите, как отношение к вам начнет изменяться в лучшую сторону.

Заботьтесь о том, что публикуете онлайн

Фотографии с вечеринок – это замечательно, но опубликованные онлайн, они могут стать грубым нарушением чьей-либо конфиденциальности. Поэтому всегда спрашивайте разрешения у всех участников перед тем, когда что-то такое выложить. Так же не нужно отмечать всех подряд в своих публикациях или рассылать какие-то сообщения по всему контакт-листу. Не обращайте на себя внимание таким образом, если в этом нет настоящей потребности.

Не забывайте о манерах за столом

Да, современный этикет действительно стал значительно либеральнее во многих аспектах, но поведение за столом все еще остается ярким маркером воспитанности человека. Поэтому соблюдайте все основные правила – не разговаривайте с набитым ртом, не кладите локти на стол, правильно используйте приборы, не сморкайтесь в салфетку и не ковыряйтесь в зубах. Совместный обед или ужин – возможность ненавязчиво привлечь к себе внимание и продемонстрировать себя с наилучшей стороны. Не упустите ее.

Избегайте голосовых сообщений

Записывая голосовое сообщение, вы имеете меньше времени, чтобы подумать над сказанным. К тому же, его прослушивание будет более длительным, чем прочтение такого же текста. Поэтому избегайте голосовых, или если это единственный возможный для вас сейчас вариант, делайте их короткими.

Не снимайте на телефон все подряд

Когда вы последний раз были, скажем, на концерте? Многое ли вы смогли увидеть сквозь лес рук, снимавших сцену на свой смартфон? Статистика говорит, мы как правило вообще не пересматриваем то, что сняли. Потому наслаждайтесь моментом напрямую, а не пытайтесь зафиксировать его. К тому же помните, что другие люди могут быть не рады тому, что попадут в ваш объектив. Поэтому не делайте видео бездумно и не используйте других людей как живые декорации.

Спрашивайте об ограничениях в еде

Современный подход предполагает уважение не только к личности человека, но и к его образу жизни. Поэтому, планируя вечеринку, не забывайте спросить всех участников об ограничениях в еде. Кто-то избегает определенных продуктов или напитков по состоянию здоровья, кто-то из культурных и религиозных соображений. Учесть эти нюансы на самом деле не очень сложно. Но очень вежливо.

Не забывайте о визуальном контакте

И снова возвращаемся к смартфонам. Современный человек смотрит в его экран чаще, чем даже в глаза своего партнера. Поэтому всегда помните, что визуальный контакт с человеком, с которым вы общаетесь вживую, чрезвычайно важен. И не стесняйтесь устанавливать его.

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