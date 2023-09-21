С DeSoto, на котором сидела девушка-кошка, пропала вмятина, но владелец настаивает на суде 15 21.09.2023, 11:30

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Автомобилист пошел на принцип.

История с девушкой и фотосессией на капоте чрезвычайно редкого автомобиля, которая закончилась вмятиной, получила продолжение. На днях DeSoto снова видели на ул. Карла Маркса, но на этот раз с ровным капотом. Onliner решил уточнить: машину отремонтировали, а конфликт между девушкой Натальей и автовладельцем Кириллом уже решен? Как выяснилось, далеко нет.

Сразу после инцидента Кирилл обнаружил вмятину на капоте своего автомобиля. Чуть позже он вычислил людей, причастных к повреждению.

Как оказалось, таковы последствия фотосессии. Вскоре на связь вышла девушка Наталья, признавшаяся в своей причастности к инциденту: «Была ассоциация со списанным самолетом, который ставят в общественном месте и по которому ползают дети. Я догадывалась, что он кому-то принадлежит. Но мы, похоже, слишком увлеклись. Я позвонила в 102, назвала себя, призналась. Я предложила Кириллу поехать к мастеру, который смог бы устранить вмятину за мой счет, но он отказался».

Тем не менее на этой неделе автомобиль видели уже с выпрямленным капотом. Участники конфликта пошли на примерение? С таким вопросом журналисты обратились к владельцу DeSoto.

— На самом деле не так давно я ездил на мероприятие. Для того чтобы машина нормально смотрелась, мы выдавили вмятину, — рассказал Onlíner Кирилл, владелец раритета. — Но капот даже усилием одного пальца легко вжимается обратно. Кроме того, мы обнаружили еще одну вмятину на крыле. Так что нет, конфликт не разрешен. С Натальей мы побеседовали, я, как уже говорил, посоветовал обратиться в милицию, так как заявление уже написано. После со мной на связь вышел представляющий ее юрист, предложил досудебное урегулирование: ремонт на СТО за счет девушки. Но так не получится. Я придерживаюсь своего плана: суд, экспертиза повреждений, решение.

Кирилл говорит, что уже сталкивался с подобными разбирательствами: «Моя «двойка» (ВАЗ-2102) пережила четыре инцидента. Ее и раскрашивали, и залезали на крышу, и нацарапали на ЛКП номер телефона.

Четыре раза вопрос решался в суде. Это мой принцип — чтобы люди в полной мере осознавали последствия своих действий. Чтобы понимали: не надо ни залезать на машину, ни делать что-либо еще с чужим имуществом.

Тут особая ситуация: девушка видела меня у автомобиля в день инцидента и могла бы подойти, чтобы решить все на месте, однако не стала. С моей позиции, ей показалось, и так прокатит. Вот это отношение я и намерен исправить. Да, будет долго, нудно, но ситуация такова, что человек должен понять: пятиминутный фотосет может вылиться в месяцы головной боли. Сейчас жду, когда со мной свяжутся следователи».

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