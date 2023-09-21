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Под Киевом российская ракета уничтожила завод Pepsi

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  • 21.09.2023, 11:33
  • 4,416
Под Киевом российская ракета уничтожила завод Pepsi

Компания внесена в перечень международных спонсоров Кремля.

В результате ракетного удара 21 сентября по Вишневому Бучанского района пострадал завод Pepsi.

Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативний ВСУ».

Сообщается, что в Вишневом есть попадание обломков в нескольких местах, повреждены здания промышленной зоны.

По данным местных Telegram-каналов, есть раненые среди работников. Предварительно, без жертв. Все экстренные службы на месте.

Компанию PepsiCo НАПК внесла в перечень международных спонсоров войны, поскольку она продолжила работать в России после начала вторжения и платить налоги в бюджет страны-агрессора.

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