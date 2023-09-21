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Белорусского предпринимателя задержали на границе при возвращении из Польши

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  • 21.09.2023, 11:35
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Белорусского предпринимателя задержали на границе при возвращении из Польши

Бизнесмен не выходит на связь.

Силовики на границе задержали 46-летнего предпринимателя Олега Подлипского, пишет правозащитный центр «Весна».

Олег Подлипский возвращался из Польши в Беларусь. Как пишут правозащитники, он был задержан 18 сентября и с тех пор не выходил на связь. По информации «Весны», предпринимателя ранее задерживали в 2020 году в Новогрудке во время протестных акций. В феврале 2022 года суд арестовывал Олега Подлипского на 15 суток за участие в антивоенной акции.

14 сентября при возвращении из Польши в Беларусь был задержан журналист Сергей Гордиевич, недавно вышедший на свободу после полутора лет колонии по обвинению в клевете (188 УК), оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

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