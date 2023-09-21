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В Беловежской пуще нашли самое маленькое водное цветковое растение на нашей планете

  • 21.09.2023, 11:43
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В Беловежской пуще нашли самое маленькое водное цветковое растение на нашей планете

Как оно выглядит?

В Беловежской пуще обнаружили самое маленькое цветковое растение — вольфию бескорневую, сообщает пресс-служба национального парка. Это новый для флоры Беловежской пущи вид, который ранее здесь не отмечался.

Вольфия бескорневая — самое маленькое водное цветковое растение на нашей планете, эдакое растение-лилипут. Внешне она выглядит как плавающие на поверхности воды мельчайшие сочно-зеленые чуть вытянутые «шарики» размером менее одного миллиметра.

Она относится к высшим цветковым растениям, но в силу эволюции утратила типичные для этих растений органы, у нее нет четко выраженных корней, стебля и листьев, но есть микроскопические цветки. Правда, в условиях Беларуси цветение этого вида пока не отмечалось.

Обитает вольфия в богатых органикой прогреваемых стоячих водоемах — озерах, прудах, затоках или канавах. А вот проточная вода для нее губительна, и в быстротечных реках вольфия не приживается.

Вольфия — растение в нашей стране довольно редкое и встречается только на самом юге Беларуси — в Брестской и Гомельской областях. В Красной книге Беларуси она внесена в список растений, нуждающихся в профилактической охране.

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