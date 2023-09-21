Кадырова решили ликвидировать: раскрыта неожиданная причина и вероятный сценарий 21.09.2023, 11:47

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Эксперт рассказал, что стало сигналом для спецслужб.

Российские спецслужбы решили устранить лидера Чечни Рамзана Кадырова, заявил сопредседатель общественной инициативы «Правое дело» Дмитрий Снегирев.

По его мнению, причинами является то, что Кадыров отказался проводить мобилизацию в Чечне на войну в Украину, а также фактически создал на территории республики подконтрольную ему ЧВК. Такое мнение он высказал в интервью «Главреду».

«А также это попытка влиять на политические процессы внутри самой Российской Федерации и рост в РФ мусульманского фактора в Российской Федерации. Все эти составляющие и дают основание говорить, что российские спецслужбы решили нейтрализовать сам характер возможных неприятностей», - отметил он.

Эксперт считает, что российские спецслужбы решили ликвидировать Кадырова, чтобы не допустить возможность его выступления против Кремля в будущем.

«Нет лидера - некому возглавлять (мятеж, - ред.). А как могут ликвидировать, то давайте посмотрим, как они ликвидировали представителей чеченского движения сопротивления. Там много было сценарей. Дудаева ликвидировали ракетным ударом, причем по телефону с ним разговаривал «хороший русский», который сейчас не вылезает из украинских СМИ. Давайте еще вспомним Басаева, Масхадова. И от многих факторов зависит, какой именно сценарий будет реализован», - добавил Снегирев.

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