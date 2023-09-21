Беспилотник подорвал российский танк с антидроновым «мангалом» 21.09.2023, 12:27

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Момент удара показали на видео.

Оператор украинского дрона попал в российский танк и поджег его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что вражеский танк был оборудован так называемым антидроновым «мангалом».

«Бронетехника оккупантов была обнаружена во время активной работы по нашим позициям. Для ликвидации нарушителя покоя наших бойцов немедленно вылетел дрон-камикадзе группы М2, который и показал захватчикам, кто хозяин на украинской земле», - говорится в комментарии к записи.

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